Le meilleur niveau de finition de la Toyota GR Supra 2024

La Toyota GR Supra 2024 est une voiture sport de classe mondiale qui offre des performances exceptionnelles et un style unique. Toyota propose plusieurs versions pour répondre à différentes préférences et budgets, alors laquelle vous convient le mieux ?

Les versions disponibles pour la Toyota GR Supra 2024 sont :

GR Supra 2.0 : la version d'entrée de gamme au prix de 45,540 XNUMX $

GR Supra 3.0 : la version intermédiaire au prix de 54,500 XNUMX $

GR Supra 3.0 Premium : une version haut de gamme au prix de 57,650 XNUMX $

GR Supra 45th Anniversary Edition : une version en édition spéciale au prix de 64,375 XNUMX $

Le GR Supra 2.0 est équipé d'un moteur quatre cylindres turbo de 2.0 litres développant 255 chevaux et 295 lb-pi de couple. Il est livré avec des pneus Michelin Pilot Super Sport, des sièges sport garnis de cuir et une climatisation automatique à deux zones.

Le GR Supra 3.0 propose un moteur six cylindres en ligne turbocompressé de 3.0 litres développant 382 chevaux et 368 lb-pi de couple. Il est livré avec une transmission manuelle à six vitesses ou une transmission automatique à huit vitesses, des freins avant Brembo et des jantes en alliage de 19 pouces.

La version GR Supra 3.0 Premium ajoute encore plus de caractéristiques de luxe et de technologie, notamment des étriers Brembo à quatre pistons peints en rouge, des sièges sport chauffants garnis de cuir et un système audio HiFi JBL à 12 haut-parleurs.

La GR Supra 45th Anniversary Edition est une version en édition limitée qui présente des finitions uniques, des bandes latérales noires avec le logo Supra, des roues de 19 pouces noir mat et un aileron arrière réglable.

Selon Edmunds, la version la plus populaire parmi les acheteurs de voitures est la GR Supra 3.0 Premium. Cette version offre un bon équilibre entre performances et luxe, avec un moteur six cylindres en ligne turbo, des freins Brembo, une suspension sport variable adaptative, des sièges chauffants garnis de cuir, un système audio JBL et Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Les avis sur les versions Toyota GR Supra 2024 sont mitigés, mais il existe des opinions communes. Car and Driver a félicité le GR Supra 3.0 pour son option de transmission manuelle et ses performances. Autotrader et MotorTrend ont préféré le GR Supra 3.0 Premium pour son intérieur amélioré et son prix raisonnable.

En conclusion, la Toyota GR Supra 2024 propose une gamme de finitions pour répondre à différentes préférences. Le choix populaire parmi les acheteurs de voitures est la GR Supra 3.0 Premium, qui offre un excellent mélange de performances et de luxe à un prix raisonnable.

