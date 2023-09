Présentation de la BMW M 1000 RR : un nouveau niveau de performance

La BMW S 1000 RR est depuis longtemps considérée comme une étoile brillante dans le monde des motos supersportives, établissant la référence en matière de performances contemporaines. Cependant, BMW a désormais franchi une nouvelle étape avec l'introduction de la M 1000 RR. Cette machine impressionnante prouve qu'il y a toujours place à l'amélioration, même lorsque vous êtes au sommet de votre forme.

Le M 1000 RR présente quelques améliorations notables, ce qui le distingue de son prédécesseur. Cependant, ces améliorations s'accompagnent d'un prix élevé, ce qui fait de la M 1000 RR l'une des motos de production les plus chères du marché aujourd'hui. En Malaisie, il coûte 289,500 37,990 RM, tandis qu'aux États-Unis, le prix de détail suggéré par le fabricant (PDSF) est de XNUMX XNUMX $.

L'une des caractéristiques les plus remarquables de la M 1000 RR est le groupe M Competition, qui offre des améliorations remarquables aux passionnés. Cet ensemble comprend un bras oscillant en aluminium anodisé, des leviers de frein et d'embrayage M, une protection de levier de frein, une chaîne d'endurance M et un repose-pieds M Rider. Les roues M Carbon améliorent non seulement le style du vélo, mais réduisent également le poids non suspendu, ce qui se traduit par une maniabilité et une réactivité améliorées sur route ou sur piste.

Sous son extérieur impressionnant, la BMW M 1000 RR possède un châssis au design formidable, finement adapté aux exigences du circuit. Il est propulsé par un moteur quatre cylindres en ligne à quatre temps de 999 cm212 refroidi par liquide, protégé par le M Engine Protector pour une durabilité accrue. Le moteur est doté de la technologie ShiftCam de BMW, offrant un contrôle variable de l'arbre à cames d'admission. Cette technologie optimise les performances sur différentes plages de régime, délivrant une puissance impressionnante de 15,000 chevaux à 79 11,000 tr/min et un couple de XNUMX livres-pied à XNUMX XNUMX tr/min.

En termes de technologie, le M 1000 RR est équipé d'un grand écran TFT de 6.5 pouces et d'une interface OBD pour le M GPS-Laptrigger standard. De plus, les pilotes ont la possibilité de personnaliser leur vélo avec une sélection d'accessoires en option, notamment différents pare-brise, le M Datalogger et le M Cover Kit.

La BMW M 1000 RR continue d'impressionner non seulement par ses performances, mais également par sa palette de couleurs emblématiques blanc clair, bleu course métallisé et rouge course. Avec ses améliorations remarquables, cette moto supersport place la barre plus haut et établit une nouvelle norme en matière de motos hautes performances.

