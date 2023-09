Transformez votre lieu de travail avec ces meilleures fonctionnalités de productivité Zoom

Zoom est bien plus qu'un simple outil de visioconférence. Avec sa gamme de fonctionnalités de productivité, il est devenu un moteur pour améliorer les performances des équipes. Dans cet article, nous explorerons certaines des principales fonctionnalités de productivité de Zoom que tout chef d'entreprise devrait utiliser.

L'une de ces fonctionnalités est Zoom IQ, un assistant basé sur l'IA qui peut aider les utilisateurs dans diverses tâches. Il peut résumer les réunions manquées, publier des récapitulatifs et suggérer des actions à entreprendre pour que tout le monde reste sur la même longueur d'onde. Zoom IQ propose également une solution pour organiser les idées et créer des agendas de réunions.

Le partage d'écran et les annotations sont une autre fonctionnalité puissante de productivité. Les utilisateurs peuvent partager leurs écrans pendant les réunions, permettant aux participants de voir des applications ou des parties spécifiques de l'écran. Les outils d'annotation permettent de dessiner et de mettre en évidence des informations importantes sur l'écran partagé.

Zoom s'intègre également parfaitement aux calendriers et à la planification. Les utilisateurs peuvent associer leurs applications de calendrier préférées telles que Google Calendar et Outlook à Zoom, ce qui facilite la gestion des plannings. La fonctionnalité « Appointment Scheduler » permet de planifier des réunions en affichant la disponibilité sur toutes les plateformes et en envoyant des notifications et des rappels automatisés.

Les salles de sous-commission dans Zoom sont idéales pour des séances de collaboration et de brainstorming efficaces. Les hôtes peuvent diviser les participants en sous-groupes pour les discussions et les tâches. La pré-affectation des participants aux salles de sous-commission permet de gagner du temps et de rationaliser le processus de réunion.

Pour les équipes créatives, la fonctionnalité de tableau blanc Zoom fournit un canevas infini pour dessiner, ajouter du texte et télécharger des images. Les hôtes contrôlent le tableau blanc, et les tableaux blancs peuvent être enregistrés et ajoutés au cloud pour référence future.

Les réunions Zoom sont un composant essentiel de la plateforme, offrant des outils de collaboration et de productivité. Les réunions peuvent être enregistrées et transformées automatiquement en transcriptions. Les outils de traduction de sous-titres facilitent les conversations multilingues, tandis que des interprètes linguistiques peuvent être ajoutés pour les participants handicapés.

Les intégrations et applications de Zoom permettent de tout rassembler en un seul endroit. Les utilisateurs peuvent accéder à une place de marché proposant un large éventail d'intégrations et de modules complémentaires, depuis des applications de collaboration comme Slack jusqu'aux outils de gestion de projet. Les expériences de chat personnalisables sont également devenues plus polyvalentes, offrant aux entreprises une solution de communication et de collaboration.

En tirant parti de ces principales fonctionnalités de productivité de Zoom, les entreprises peuvent transformer leur lieu de travail en un environnement hautement productif. Qu'il s'agisse d'une assistance basée sur l'IA, du partage d'écran et d'annotations, de capacités de planification, de salles de sous-commission, de collaboration sur tableau blanc ou d'expériences de chat personnalisables, Zoom dispose des outils nécessaires pour améliorer les performances de l'équipe.

Sources:

– Quadrant magique de Gartner

– Zoom sur la documentation produit