Apple TV+ s'est imposée comme un acteur de premier plan dans le paysage des services de streaming depuis son lancement en novembre 2019. Même si elle a d'abord été confrontée à des défis en termes de contenu, la plateforme a depuis investi massivement dans des programmes originaux de haute qualité. Dans cet article, nous avons dressé une liste de 10 nouveaux films passionnants sur les entreprises et les startups sortis entre 2022 et 2023.

L'un de ces films est « Severance », une série qui explore le concept de « équilibre travail-vie personnelle » dans un paysage d'entreprise surréaliste. Les personnages explorent le sens de leur emploi tout en dévoilant des rebondissements et des révélations inattendues. Une autre version notable est « Super League : The War for Football », une série documentaire qui retrace les conséquences dramatiques de l’annonce de la Super League européenne. Tout en offrant une perspective équilibrée, la série a été critiquée pour ne pas avoir exploré suffisamment les implications financières pour les fans.

« The Beanie Bubble » plonge dans l'engouement pour les Beanie Baby des années 90, en se concentrant sur les histoires fictives de trois femmes qui ont joué un rôle essentiel dans le succès de Ty Warner. Cependant, la série a été critiquée pour être trop ambitieuse. Alternativement, « Blackberry » raconte l'ascension et la chute de la société pionnière des smartphones, soulignant l'enthousiasme suscité par l'innovation et les faux pas qui ont conduit à sa chute.

Ces films offrent divers points de vue sur les épreuves, les triomphes et les tribulations du monde des affaires. Que vous soyez intéressé par des récits biographiques, des récits humoristiques ou des récits édifiants, il y en a pour tous les goûts. Apple TV+ continue d'élargir sa bibliothèque de contenus et d'attirer les téléspectateurs avec sa programmation originale.

