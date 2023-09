Comment gagner rapidement des crédits dans Starfield

Starfield, le dernier jeu d'exploration spatiale de Bethesda, s'articule autour de l'acquisition de crédits pour acheter du matériel, améliorer votre vaisseau spatial et embaucher des membres d'équipage. Bien qu'il existe plusieurs méthodes pour gagner des crédits dans le jeu, beaucoup d'entre elles sont lentes et inefficaces pour ceux qui ne veulent pas dépenser d'argent réel. Voici quelques-uns des moyens les plus rapides d’accumuler légalement des crédits dans Starfield :

1) Débloquez la compétence Commerce

La compétence Commerce est essentielle pour acheter et vendre des marchandises à Starfield. En investissant des points de compétence dans le commerce, vous pouvez débloquer une série d'avantages, tels qu'une remise sur les achats, une augmentation des bénéfices de vente, et bien plus encore. À mesure que vous développez cette compétence, les remises et l’augmentation des bénéfices deviennent encore plus importantes.

2) Pillez stratégiquement

Dans Starfield, il y a des objets à collectionner partout où vous allez. Cependant, tous les objets n’ont pas une valeur suffisante pour justifier leur poids. En raison de la capacité de charge limitée, il est important d’évaluer soigneusement la valeur d’un objet par rapport à son poids avant de décider de le prendre ou non.

3) Améliorez la compétence de récupération

La compétence Scavenging dans Starfield vous permet non seulement de découvrir des trésors cachés, mais également de trouver des objets de valeur dans des conteneurs. Au fur et à mesure que vous avancez dans la récupération, vous rencontrerez des objets plus rares et plus précieux, offrant une opportunité lucrative de gagner des crédits tout en explorant.

4) Prenez les missions de tous les tableaux de mission

Les tableaux de mission dans diverses colonies et factions proposent des quêtes secondaires qui vous récompensent avec des crédits. Accomplir ces missions peut vous rapporter d'importantes récompenses en crédits, et le tableau des missions de chaque faction aura des missions uniques alignées sur leurs objectifs.

5) Construire des avant-postes

Établir des avant-postes sur des planètes nécessite quelques efforts, mais les récompenses en valent la peine. En configurant vos avant-postes pour produire des ressources précieuses, vous pouvez accumuler une richesse de ressources qui peuvent être vendues contre des crédits. Plus vous gérez d’avant-postes, plus vos profits potentiels seront importants.

6) Vendez tous les navires supplémentaires dont vous disposez

Si vous possédez plus de vaisseaux que vous ne pouvez en gérer, envisagez de les vendre par l'intermédiaire d'un technicien naval. Même si l'immatriculation de votre navire peut entraîner un faible coût, la vente de navires supplémentaires peut générer des revenus substantiels et libérer de l'espace pour des entreprises plus rentables.

7) Terminez les missions de faction

Se lancer dans des missions de faction fait non seulement progresser l'histoire du jeu, mais offre également de généreuses récompenses en crédits. Ces missions correspondent aux objectifs de la faction que vous avez choisie et offrent un excellent moyen de renforcer vos crédits en cours de route.

8) Progressez à travers la progression linéaire de la mission

Accomplir des missions de campagne est un moyen simple de gagner des crédits. La plupart des missions offrent une compensation monétaire et certaines offrent même des objets rares en récompense. Assurez-vous de donner la priorité à ces missions pour gagner à la fois des crédits et des ressources précieuses.

9) Vendre des données d'enquête

En explorant différentes planètes, prenez le temps de scanner la flore, la faune et les caractéristiques géologiques locales. Chaque analyse s'ajoute à votre collection de données d'enquête, qui peuvent être vendues contre des crédits à Vladimir Sall, membre de la faction Constellation.

10) Utilisez les commandes de la console (astuces) avec prudence

Si vous êtes prêt à contourner les règles, les commandes de la console dans Starfield peuvent fournir une richesse instantanée sous forme de crédits. Cependant, l'utilisation de codes de triche peut vous empêcher d'obtenir des succès plus tard dans le jeu, alors utilisez-les à bon escient.

En conclusion, les crédits sont indispensables dans Starfield. En employant ces méthodes, vous pouvez rapidement gagner des crédits sans avoir à dépenser de l’argent réel ni enfreindre les règles.

Sources : Bethesda