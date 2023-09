Préparez-vous pour le lancement de l’iPhone 15 !

By

La fête iPhone 15 approche à grands pas et vous êtes cordialement invités ! C'est à nouveau cette période de l'année où Apple annonce sa nouvelle gamme d'iPhone, et cette année, il s'agit de l'iPhone 15. L'événement, appelé « Wonderlust », est prévu le mardi 12 septembre 2023 à 10h00 (PST). La date de précommande est fixée au vendredi 15 septembre 2023 à 05h00 (PDT) et la date de lancement officielle est le vendredi 22 septembre 2023.

Selon plusieurs sources, des rumeurs courent selon lesquelles la production de l’iPhone 15 pourrait se déplacer de la Chine vers l’Inde. Bien que cela ne soit pas confirmé, beaucoup sont enthousiasmés par la possibilité d'un changement de destination de voyage pour le lancement. Que nous venions de Chine ou d'Inde, il est important d'avoir nos passeports à portée de main et de nous assurer que tous nos documents de voyage et itinéraires sont en règle.

En regardant le succès du fil de précommande de l'iPhone 14 aux États-Unis, avec plus de 25,000 1 publications, 1,500 million de vues et XNUMX XNUMX votes au total, il est clair que l'enthousiasme pour les nouveaux iPhones est inégalé. Serons-nous capables de battre un autre record cette année ? Seul le temps nous le dira.

À l’approche du lancement, le suivi de nos commandes devient indispensable. Une fois que les commandes commenceront à passer à l’étape « Préparation à l’expédition », nous pouvons nous attendre à voir du mouvement au cours du week-end. C'est à ce moment-là que nous pouvons commencer à suivre nos colis à l'aide du numéro de suivi fourni. UPS est l'un des transporteurs d'Apple et son site Web nous permet de suivre les envois de nos iPhone. Il est important d'avoir notre facture avec le numéro de série, que l'on retrouve sur le site d'Apple.

L’un des scans les plus attendus au cours du processus d’expédition est le « Scan d’importation » à Louisville, Kentucky. Cette analyse indique que l'envoi a franchi les procédures d'importation dans le pays de destination et garantit que l'iPhone arrivera le lendemain. C'est la dernière étape avant de enfin mettre la main sur les nouveaux iPhones.

Alors préparez-vous pour le lancement de l’iPhone 15 ! Assurez-vous que votre passeport est à jour, suivez votre commande et préparez-vous à accueillir le dernier ajout à la famille Apple.

