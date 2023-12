Le lancement d'une nouvelle fusée américaine reporté au 8 janvier

By

Le lancement très attendu de la nouvelle fusée américaine Vulcan Centaur a été reporté de la veille de Noël au 8 janvier, selon United Launch Alliance (ULA), la société à l'origine de son développement. Bien que des problèmes techniques soient à l'origine du retard, le PDG de l'ULA, Tory Bruno, s'est dit confiant dans la récente répétition générale sur la rampe de lancement.

L’un des aspects les plus importants de ce lancement est l’atterrisseur lunaire privé que Vulcan Centaur transportera. Développé par la startup Astrobotic, cet atterrisseur a le potentiel pour devenir le premier engin privé à se poser sur la Lune, ainsi que le premier robot américain à se poser depuis la fin du programme Apollo en 1972. Bruno a décrit cette mission comme une étape cruciale vers retour sur la Lune, éventuellement avec la présence humaine.

L’inclusion d’une charge utile à elle seule est une réussite remarquable, mais le fait que cette charge utile atteigne la surface de la Lune est encore plus extraordinaire. Bruno a souligné l'importance de cette étape importante et la confiance qu'ils ont dans la conception de la fusée.

Le prochain lancement, baptisé Cert-1, aura lieu à la base de lancement de Cap Canaveral en Floride, sous la juridiction de l'US Space Force. Cependant, en raison de problèmes de routine avec le système au sol identifiés lors des récentes répétitions générales, le vol du réveillon de Noël n'est plus possible. La nouvelle fenêtre de lancement est fixée au 8 janvier.

En plus de l'atterrisseur lunaire, Vulcan Centaur transportera également les restes incinérés de plusieurs individus associés à la série bien-aimée « Star Trek », dont son créateur Gene Roddenberry et l'actrice Nichelle Nichols, qui incarnait le personnage emblématique Uhura. De plus, un échantillon de l'ADN de Bruno sera également emmené dans l'espace, ajoutant une touche personnelle à cette mission révolutionnaire.

Vulcan Centaur est le successeur d'ULA des fusées Atlas V et Delta IV, et il est spécialement conçu pour transporter des charges utiles allant jusqu'à 27.2 tonnes en orbite basse. Cette capacité la place à égalité avec le SpaceX Falcon 9, soulignant la compétitivité et le potentiel de cette nouvelle fusée américaine révolutionnaire.