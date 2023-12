SpaceX se prépare à lancer des satellites cellulaires révolutionnaires Starlink

By

SpaceX est sur le point d'entrer dans l'histoire ce soir avec le lancement des premiers satellites cellulaires Starlink. La société prévoit d'envoyer un total de 21 satellites en orbite, dont six seront équipés pour fournir une connectivité de données aux smartphones non modifiés au sol, donnant ainsi accès à des capacités mondiales transparentes d'envoi de SMS, d'appels et de navigation. Ce lancement révolutionnaire représente une étape importante vers l'objectif de SpaceX de révolutionner la connectivité des réseaux mobiles.

La Federal Communications Commission (FCC) a récemment accordé à SpaceX l'autorisation de commencer à déployer les satellites Direct to Cell Starlink sur l'orbite terrestre, suivie d'une autorisation temporaire pour tester le système cellulaire Starlink dans 25 emplacements à travers les États-Unis. Au cours de la période de test de 180 jours, SpaceX transmettra les données des satellites à 2,000 XNUMX appareils de test au sol, en utilisant le spectre sous licence de T-Mobile.

SpaceX envisage ses satellites Starlink de nouvelle génération agissant comme des tours de téléphonie cellulaire en orbite, permettant une connectivité généralisée qui s'étend au-delà des masses terrestres jusqu'aux lacs et aux eaux côtières. La société prévoit de lancer environ 840 satellites capables de transmettre directement aux cellules au cours des six prochains mois, dans le but de fournir un service commercial d'ici 2024.

Malgré ces avancées, SpaceX attend toujours l’approbation complète de la FCC pour proposer un service commercial. Des inquiétudes ont été soulevées par des sociétés rivales concernant les interférences radio potentielles causées par le système cellulaire Starlink. Cependant, SpaceX reste déterminé à résoudre ces problèmes et à fournir un réseau cellulaire de pointe aux utilisateurs du monde entier.

Le lancement est prévu à 9 h 19 (heure du Pacifique) depuis la Californie, avec une fenêtre de sauvegarde disponible demain à 12 h 37 (heure du Pacifique) si nécessaire. Alors que les spectateurs attendent avec impatience cet événement capital, le point culminant d’années de recherche et de développement nous rapprochera bientôt d’un avenir de connectivité et de communication sans précédent.