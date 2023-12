SpaceX connaît des retards dans les lancements de Falcon Heavy et Falcon 9

By

SpaceX a décidé de reporter le lancement de sa fusée Falcon Heavy en raison de la nécessité de « vérifier les systèmes ». L'entreprise avait initialement prévu de lancer la fusée dimanche, mais a dû le retarder en raison de conditions météorologiques défavorables. Ils ont ensuite annulé une tentative lundi soir en raison d’un « problème au sol ». Le lancement a été reporté à mercredi, mais mardi soir, SpaceX a également annulé ces plans.

La société a déclaré : « Nous nous retirons du lancement demain du Falcon Heavy de l'USSF-52 pour effectuer des vérifications supplémentaires du système. La charge utile reste saine pendant que les équipes travaillent à la prochaine meilleure opportunité de lancement. Nous gardons également un œil sur la météo et annoncerons une nouvelle date de lancement une fois confirmée avec le Range.

Le lancement Falcon Heavy devait transporter la mini-navette secrète de la Force spatiale, le véhicule d'essai orbital X-37B, lors de son septième voyage en orbite. Le X-37B effectue des vols de plus en plus longs, sa mission précédente ayant duré près de 909 jours dans l'espace.

Outre le retard du Falcon Heavy, SpaceX a également reporté le lancement du Falcon 9 en raison des mauvaises conditions météorologiques. Le Falcon 9 devait être lancé depuis le complexe de lancement spatial 40 de la station spatiale de Cap Canaveral dans le cadre d'une mission Starlink. Aucune nouvelle date de lancement n'a été annoncée pour cette mission.

Une fois lancées, les fusées Falcon Heavy et Falcon 9 contribueront au nombre record de lancements depuis la Space Coast cette année. Sur les 70 lancements prévus cette année, tous sauf quatre ont été réalisés par SpaceX.

A noter que United Launch Alliance (ULA), le concurrent de SpaceX, avait également prévu de lancer sa nouvelle fusée Vulcan Centaur avant la fin de l'année. Cependant, la répétition générale humide de la fusée a connu des retards et l'ULA étudie désormais une éventuelle fenêtre de lancement qui s'ouvrirait le 8 janvier 2024.

Malgré les retards, SpaceX et ULA restent dévoués à leurs ambitieux calendriers de lancement et travaillent avec diligence pour assurer le succès des missions et, à terme, contribuer à l'avancement de l'exploration spatiale.