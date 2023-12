Les astronomes observent une fréquence croissante des aurores induites par les fusées SpaceX dans la haute atmosphère terrestre

Un phénomène récent a attiré l'attention des téléspectateurs et des astronomes, car les lancements de fusées SpaceX ont été suivis de superbes lueurs semblables à des aurores dans le ciel. Bien que de telles lueurs soient observées depuis des années et soient causées par l’interaction entre les gaz d’échappement des fusées et l’ionosphère, les experts suggèrent désormais que ces événements se produisent plus fréquemment.

Selon Stephen Hummel, astronome à l'Observatoire McDonald, le nombre d'éclats du ciel observés par mois est passé de « 2 à 5 ». Ces lueurs, visibles à l’œil nu, peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes. Autrefois considérés comme rares, ils deviennent de plus en plus courants en raison de l’augmentation du nombre de lancements de fusées.

La cause de ces phénomènes lumineux réside dans les seconds étages des fusées qui brûlent lors de la rentrée. Lorsque les gaz d’échappement traversent l’atmosphère, ils laissent derrière eux une lueur rouge distincte. En fait, une étude menée en 2018 a révélé qu'un panache d'échappement du SpaceX Falcon 9 avait créé un trou massif dans l'ionosphère, impactant les systèmes GPS et affectant potentiellement les observations astronomiques.

Les implications exactes de ces lueurs sur la recherche scientifique sont encore à l’étude. Alors que les satellites Starlink constituent un problème connu et que leur impact sur l’astronomie est surveillé de près, le nombre croissant de lancements de fusées attire l’attention. Alors que nous évoluons dans le domaine en pleine expansion des vols spatiaux, il est crucial d'évaluer et d'aborder les conséquences potentielles de ces activités sur le ciel de notre planète.

La protection du ciel nocturne est devenue une préoccupation majeure, la pollution lumineuse et l'accumulation de métaux provenant des fusées et des satellites polluant la stratosphère terrestre. SpaceX, la société responsable de ces lancements de fusées et de la constellation de satellites Starlink, s'efforce d'atténuer son impact sur les observations astronomiques. Leurs satellites de nouvelle génération sont conçus pour être dix fois plus faibles que leurs prédécesseurs, ce qui représente une étape vers la réduction des interférences avec les études astronomiques.

Bien qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur les aurores induites par SpaceX et leurs effets, cette nouvelle compréhension offre un aperçu de la cause de ces spectacles célestes captivants.

Questions fréquentes

Q : Quelle est la cause des lueurs semblables à des aurores boréales observées après le lancement de la fusée SpaceX ?

Les gaz d’échappement des fusées interagissant avec l’ionosphère, une région ionisée de la haute atmosphère, provoquent ces lueurs.

Q : Pourquoi ces lueurs sont-elles de plus en plus fréquentes ?

La multiplication des lancements de fusées, notamment par SpaceX, a entraîné une augmentation de la fréquence de ces phénomènes.

Q : Ces lueurs sont-elles visibles à l’œil nu ?

Oui, ces lueurs sont souvent visibles à l’œil nu et peuvent durer de quelques secondes à plusieurs minutes.

Q : Quels effets ces lueurs ont-elles sur les observations astronomiques ?

L'impact exact sur la science astronomique est encore en cours d'évaluation. Cependant, la présence des satellites Starlink et les polluants métalliques laissés par les fusées dans la stratosphère inquiètent les astronomes.