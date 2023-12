By

Saviez-vous qu’il n’y a actuellement qu’environ 8,000 300 satellites actifs en orbite ? Cependant, les tendances récentes suggèrent une augmentation significative des déclarations de satellites, les pays effectuant collectivement des déclarations pour plus d'un million de satellites à travers plus de XNUMX systèmes distincts de plusieurs satellites travaillant ensemble, appelés constellations. La question se pose : que se cache-t-il derrière cette course aux satellites ?

Une explication plausible est que les opérateurs de satellites couvrent leurs paris et demandent plus de satellites qu'ils n'en ont réellement l'intention d'en lancer. Ce faisant, ils peuvent attirer l’attention des investisseurs, acquérir un avantage concurrentiel ou même vendre des parties du spectre radioélectrique à des fins lucratives.

Si ne serait-ce qu’une fraction de ces satellites proposés était lancée, cela créerait une orbite terrestre basse encombrée avec plus de 100,000 XNUMX satellites supplémentaires. Cela entraînerait non seulement une augmentation des collisions entre satellites, générant des débris spatiaux dangereux, mais présenterait également des risques de rentrée des satellites, affectant potentiellement le climat et causant des dommages aux personnes ou aux avions. Ces risques augmenteraient considérablement si les opérateurs continuaient à déposer des demandes de satellites au rythme actuel.

Il semble également que certains opérateurs de satellite manipulent les chiffres pour manipuler le système. Par exemple, une société française, E-Space, a déposé une demande de constellations totalisant plus de 337,000 30,000 satellites. Cependant, le PDG de l'entreprise a évoqué des plans pour "au moins XNUMX XNUMX satellites", tandis que son directeur du développement de produits a évoqué "seulement quelques milliers de satellites". Cela soulève des questions sur l’exactitude de ces déclarations.

En outre, il existe des cas où des opérateurs de satellite profitent de différentes règles administratives et frais associés aux déclarations de satellite dans plusieurs pays. SpaceX, par exemple, a déposé des demandes aux États-Unis, en Norvège, en Allemagne et maintenant aux Tonga. Les Tonga, qui ont l'habitude de louer des emplacements de satellite à des opérateurs étrangers à des fins lucratives, sont récemment devenues le pays d'origine du dépôt de SpaceX pour 29,998 2023 satellites en octobre XNUMX.

Cette course croissante aux satellites présente des défis réglementaires. L'Union internationale des télécommunications (UIT), l'agence des Nations Unies chargée de coordonner le spectre des radiofréquences, est chargée de superviser la coordination entre les différents opérateurs de satellites. Cependant, l'ampleur de ces dépôts de mégaconstellations et la répartition des dépôts entre différents États font qu'il est difficile pour l'UIT de prévenir les interférences entre les satellites.

QFP

Pourquoi les opérateurs de satellites demandent-ils plus de satellites qu’ils n’en ont l’intention d’en lancer ?

Les opérateurs peuvent demander davantage de satellites pour attirer des investisseurs, obtenir un avantage concurrentiel ou vendre des parties du spectre radioélectrique à des fins lucratives.

Quels sont les risques d’une orbite terrestre basse encombrée ?

Une orbite terrestre basse encombrée pourrait entraîner une augmentation des collisions entre satellites, générant de dangereux débris spatiaux. La rentrée des satellites pourrait affecter le climat, tandis que les débris pourraient présenter des risques pour les personnes ou les avions.

Les chiffres contenus dans les enregistrements satellite sont-ils exacts ?

Il semblerait que certains opérateurs de satellite manipulent les chiffres. Dans certains cas, les déclarations contradictoires des responsables de l'entreprise soulèvent des doutes quant à l'exactitude des déclarations.

Comment le paysage réglementaire aborde-t-il ce problème ?

L'Union internationale des télécommunications (UIT) est responsable de la coordination des déclarations de satellites, mais elle est confrontée à des défis en raison de l'ampleur des déclarations de mégaconstellations et de la répartition des déclarations entre différents États. L'UIT pourrait envisager d'accélérer ses processus réglementaires et d'introduire des frais pour décourager les dépôts spéculatifs.

Sources: The Conversation