Le lancement d’une fusée SpaceX crée un superbe halo lumineux malgré les inquiétudes croissantes

Résumé : Le récent lancement d'une fusée SpaceX Falcon 9 en Floride a coïncidé avec la présence d'un halo lumineux autour de la pleine lune. La photo en accéléré a capturé la trajectoire de la fusée ainsi que l'anneau éthéré, créé par la réflexion de la lumière sur les cristaux de glace dans les cirrus. Bien que le lancement lui-même n’ait pas provoqué le halo, les précédentes fusées Falcon 9 ont été associées à divers phénomènes visuels. Alors que le nombre croissant de lancements de SpaceX fait place à des photographies captivantes, les inquiétudes grandissent quant à l'impact sur les astronomes et l'atmosphère terrestre.

La fusée Falcon 9 de SpaceX a décollé de la station spatiale de Cap Canaveral le 27 novembre, transportant 23 satellites Starlink. Alors que la fusée montait sur l'orbite terrestre, elle était accompagnée d'une superbe photo accélérée présentant le halo rayonnant de la lune en toile de fond. La lumière réfléchie par les minuscules cristaux de glace des cirrus, qui se forment à haute altitude, est à l’origine de ce phénomène captivant.

Le photographe Gilbert Plumer a réussi à capturer la trajectoire enflammée de la fusée alors qu'elle s'envolait dans le ciel, le halo lumineux créant une image fascinante. Cependant, Plumer s'inquiète de la fréquence croissante des lancements de SpaceX. Il note que le grand nombre de lancements, attribuables à l’expansion des satellites Starlink, a considérablement éclairci le ciel nocturne, posant des défis aux astronomes.

Bien que le récent lancement n'ait pas directement provoqué le halo de lumière, les précédentes fusées Falcon 9 ont été liées à d'autres phénomènes visuels tels que des traînées rouges de lumière semblable à une aurore et des spirales semblables à des tourbillons créées par le carburant gelé déversé par les propulseurs des fusées.

De plus, des inquiétudes ont été soulevées quant à l'impact environnemental des opérations de SpaceX. Il a été constaté que les satellites de la constellation Starlink « laissent échapper » des ondes radio qui interfèrent avec la radioastronomie. De plus, la question de la surpopulation de l'orbite terrestre et du risque de collision de satellites lors de tempêtes solaires a suscité des critiques.

Alors que SpaceX continue d’étendre sa présence dans le ciel, l’équilibre entre le progrès technologique et son impact sur l’astronomie et la durabilité environnementale reste un sujet de débat. Même si les visuels captivants offrent un aperçu des merveilles de l’exploration spatiale, il est crucial de répondre aux préoccupations et de trouver une voie harmonieuse à suivre.

