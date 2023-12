De nouvelles formations dans le ciel suscitent des questions sur l’impact des fusées SpaceX

Un phénomène particulier a récemment attiré l’attention des scientifiques et des observateurs du ciel. Des trous temporaires dans la haute atmosphère terrestre provoqués par les fusées SpaceX donnent naissance à des formations rouge vif dans le ciel nocturne, rappelant les aurores boréales. Alors que les précédents lancements de fusées présentaient une lumière rouge, ces nouvelles « aurores SpaceX » sont uniques par leur apparence et leurs conséquences potentielles.

Contrairement aux stries habituelles produites par les lancements de fusées, ces formations sont rouges, sphériques et visibles à l’œil nu pendant 10 minutes maximum. Les scientifiques ont déterminé qu’il ne s’agissait pas de véritables aurores mais plutôt de boules rouge vif résultant de l’allumage des fusées SpaceX dans l’ionosphère. Ces phénomènes, observés 2 à 5 fois par mois, suscitent l'intérêt des chercheurs qui évaluent actuellement leur impact.

Un tel exemple a été observé en novembre lorsque le deuxième étage d’une fusée Falcon 9 a créé une boule rouge lors de sa descente sur Terre. La combustion des moteurs de la fusée a provoqué un trou ionosphérique, entraînant la formation distincte vue dans le ciel. La descente de fusées, à l’instar de ces lancements de SpaceX, suscite l’inquiétude des scientifiques quant à de potentielles interférences avec les observations astronomiques.

Alors que SpaceX prévoit des lancements plus fréquents à l’avenir, les scientifiques prédisent que la fréquence de ces lueurs rouges dans le ciel pourrait augmenter. Cela soulève des questions sur leur impact sur la science astronomique et les perturbations potentielles qu’elles pourraient provoquer. La communauté scientifique évalue attentivement la situation pour mieux comprendre les effets à long terme.

Afin d'atténuer ces inquiétudes, la collaboration et la contribution de SpaceX aux recherches en cours sont cruciales. Cependant, l'entreprise n'a pas répondu aux demandes de commentaires à ce sujet.

À mesure que de plus en plus de fusées sont lancées dans l'espace, il devient de plus en plus évident qu'elles ont le potentiel de créer des trous temporaires dans l'ionosphère terrestre. Cette couche, située à environ 80-650 km au-dessus de la surface de la planète, joue un rôle essentiel en facilitant les communications radio sur Terre. Les gaz d'échappement des fusées, principalement de l'eau et du dioxyde de carbone, peuvent altérer considérablement le processus de formation de particules chargées dans l'ionosphère, comme l'ont montré des études antérieures.

Lorsque ces trous se forment, ils peuvent déclencher des traînées de lumière rouge vif semblable aux aurores. La couleur rouge unique est le résultat de la réaction des ions oxygène avec les électrons provenant des gaz d’échappement de la fusée. Des cas ont déjà été observés, comme le lancement d'un Falcon 9 de SpaceX en juillet et le lancement d'une fusée de l'US Space Force en septembre, où ces trous ionosphériques ont fait briller le ciel d'une légère teinte rouge.

Dans les mois et les années à venir, les scientifiques continueront de surveiller et d'étudier l'impact des lancements de SpaceX sur la haute atmosphère terrestre, dans l'espoir de mieux comprendre ces nouvelles formations célestes.