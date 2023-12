Un astronaute canadien exprime son intérêt pour le vaisseau SpaceX pour un voyage sur la Lune

Dans une récente interview, l'ancien astronaute canadien Chris Hadfield a exprimé son enthousiasme quant à la possibilité de voyager sur la Lune à bord du Starship de SpaceX. Connu pour son commandement de la Station spatiale internationale en 2013, Hadfield a évoqué les avancées du programme spatial et sa curiosité pour le nouveau jeu d'exploration spatiale Starfield.

Bien que Hadfield ait admis qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de jouer à Starfield en raison de son emploi du temps chargé en tant qu'auteur et directeur d'entreprises spatiales, il a exprimé sa gratitude pour avoir été inclus en tant que personnage dans le jeu. Cependant, son objectif reste de rendre les vaisseaux spatiaux plus sûrs et plus efficaces, en s'appuyant sur sa vaste expérience en tant que pilote de chasse, pilote d'essai, ingénieur et astronaute.

En tant que consultant de SpaceX, Hadfield a reconnu le potentiel du Starship et a exprimé son désir non seulement d'observer son développement, mais aussi éventuellement d'avoir la chance de le piloter un jour. Cette affirmation est venue en réponse à une question sur sa volonté de se lancer dans un voyage vers la Lune à bord du Starship.

Interrogé sur sa préférence entre SpaceX Dragon et Boeing Starliner pour un voyage vers la Station spatiale internationale, Hadfield a souligné que le meilleur vaisseau spatial est celui avec lequel vous êtes sur le point de vous lancer dans l'espace. Il a reconnu la nature risquée des voyages dans l'espace et a souligné le processus de formation et de réglage des véhicules pour assurer la sécurité comme l'une des plus grandes joies d'être un astronaute.

En réfléchissant à son expérience à bord de la navette spatiale et de Soyouz, Hadfield a déclaré que la navette spatiale offrait la meilleure option de stockage pour une guitare en raison de son espace. Il a exprimé sa gratitude pour l'inclusion d'une guitare sur la Station spatiale internationale et pour la possibilité offerte aux astronautes d'apprécier la musique pendant leur séjour dans l'espace.

Enfin, Hadfield a parlé de son dernier livre, « The Defector », s'inspirant de son temps en tant que pilote dans l'Aviation royale canadienne et de sa carrière d'astronaute. Le livre raconte l'histoire d'un pilote de chasse soviétique qui a fait défection avec un MiG-25 pendant la guerre du Yom Kippour et a été emmené dans la zone 51.

Alors que le programme spatial canadien continue de se développer, Hadfield a exprimé son enthousiasme à l'égard des quatre astronautes canadiens actifs et de leurs prochaines missions sur la Lune avec Artemis 2 et vers la Station spatiale internationale pour un vol de longue durée en 2024 et 2025.

Grâce à ses vastes connaissances et expérience, Hadfield reste une figure influente de l’industrie spatiale, inspirant et façonnant l’avenir de l’exploration spatiale.