Accélérateurs naturels de particules : explorer les mystères des rayons cosmiques à très haute énergie

En 1991, l'expérience Fly's Eye de l'Université de l'Utah a fait une découverte révolutionnaire. Ils ont détecté le rayon cosmique de plus haute énergie jamais observé, surnommé « particule Oh-My-God ». Ce rayon cosmique avait un niveau d’énergie que les astrophysiciens ne pouvaient pas expliquer. Il a dépassé la limite théorique pour les rayons cosmiques voyageant d’autres galaxies vers la Terre, laissant les scientifiques perplexes. Les récentes observations de l’expérience Telescope Array ont ajouté une autre couche de mystère à ces rayons cosmiques à ultra haute énergie.

Le 27 mai 2021, l’expérience Telescope Array a détecté le deuxième rayon cosmique d’énergie extrême le plus élevé jamais enregistré. Cette particule subatomique avait une énergie équivalente à celle de laisser tomber une brique sur votre orteil à hauteur de taille. Le Telescope Array, dirigé par l'Université de l'Utah et l'Université de Tokyo, se compose de 507 stations de détection de surface réparties sur 700 km² dans le désert occidental de l'Utah. Le dernier événement de rayons cosmiques a déclenché 23 détecteurs et s'est étendu sur une superficie de 48 km².

Il est intéressant de noter que la direction d’arrivée de ce rayon cosmique semblait provenir du Vide Local, une région vide de l’espace bordant notre galaxie. Mais ce qui rend ces rayons cosmiques à ultra haute énergie si déroutants, c’est leur origine. Selon John Matthews, co-porte-parole du Telescope Array, ces particules ne devraient pas être affectées par les champs magnétiques et devraient être traçables jusqu'à leur source dans le ciel. Cependant, tant la particule Oh-My-God que cette nouvelle particule défient cette attente. Il n’y a rien de suffisamment énergétique dans leurs trajectoires tracées pour expliquer leur production.

Dans une étude récente publiée dans la revue Science, des chercheurs évaluent les caractéristiques de ces rayons cosmiques à ultra haute énergie et suggèrent qu'ils pourraient suivre une physique des particules inconnue de la science. Ils ont même nommé la nouvelle particule la particule Amaterasu, en hommage à la déesse du soleil dans la mythologie japonaise. Bien que ces événements semblent provenir de différentes parties du ciel, ils ont en commun d’être des phénomènes d’ultra haute énergie.

Comprendre les origines et la nature de ces rayons cosmiques de très haute énergie est crucial car ils fournissent des informations précieuses sur l’astrophysique et la physique fondamentale. Ces rayons cosmiques sont comme des échos d’événements célestes violents qui projettent de la matière subatomique dépouillée à travers l’univers à des vitesses proches de la lumière. Les particules zigzaguent à travers les champs électromagnétiques, ce qui les rend difficiles à retracer. Seuls les événements célestes les plus puissants peuvent produire ces rayons cosmiques de très haute énergie.

FAQ:

Q : Que sont les rayons cosmiques à ultra haute énergie ?

R : Les rayons cosmiques à très haute énergie sont les particules les plus énergétiques observées dans l'univers, avec des énergies allant jusqu'à 1020 XNUMX électronvolts (eV). Ils ont des implications à la fois pour l’astrophysique et la physique fondamentale.

Q : Pourquoi les rayons cosmiques à ultra haute énergie sont-ils difficiles à retracer ?

R : En raison de leur charge, la trajectoire de vol de ces particules ressemble à une balle dans un flipper, ce qui rend difficile le suivi de leur trajectoire. De plus, même les rayons cosmiques de haute énergie sont déformés par le fond micro-onde, ce qui complique encore davantage leur traçage.

Q : Que sont les accélérateurs de particules naturels ?

R : Les accélérateurs de particules naturels sont des événements célestes violents qui dépouillent la matière jusqu'à ses structures subatomiques et la propulsent à travers l'univers à des vitesses proches de la lumière. Ces événements génèrent des rayons cosmiques de très haute énergie.