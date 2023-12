Résumé : Une étude récente dirigée par l'astronome Adam Ginsburg de l'Université de Floride a fourni des informations précieuses sur une mystérieuse région sombre connue sous le nom de « La brique » située au centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce nuage de gaz de turbulence a longtemps intrigué les scientifiques en raison de ses propriétés uniques qui empêchaient la formation de nouvelles étoiles. En utilisant le puissant télescope spatial James Webb (JWST), les chercheurs ont découvert une concentration étonnamment élevée de monoxyde de carbone (CO) gelé dans The Brick, remettant ainsi en question les notions existantes sur les processus de formation d'étoiles dans la région.

Pendant des années, « La brique » est restée une énigme, alimentant de vifs débats entre experts de la communauté scientifique. Cependant, à la lumière de découvertes récentes, cette région est devenue un point central de recherche, incitant les scientifiques à reconsidérer les théories existantes sur la formation des étoiles.

Expliquant l'importance de cette avancée, Adam Ginsburg souligne : « Avec JWST, nous avons désormais la possibilité d'examiner des molécules sous forme solide, alors que nos observations précédentes se limitaient aux états gazeux. Cette nouvelle perspective nous offre une compréhension plus complète de la distribution et du transport des molécules.

Les études précédentes reposaient principalement sur l’analyse du gaz CO à travers la lumière émise. Cependant, cette approche s’est avérée limitée, car elle nécessitait une lumière stellaire intense et des gaz chauds pour retracer la répartition de la glace CO dans The Brick. En employant une méthodologie alternative, les chercheurs ont pu étendre leurs recherches pour inclure plus de dix mille étoiles, présentant ainsi des informations inestimables sur les caractéristiques de la glace interstellaire.

Ces découvertes récentes sont essentielles pour élucider les origines des molécules au sein de notre propre système solaire. On pense que ces molécules étaient autrefois enfermées dans de minuscules grains de poussière, formant ensuite des corps célestes tels que des planètes et des comètes. Ces découvertes ne représentent que la pointe de l'iceberg, car les chercheurs prévoient de poursuivre leurs explorations des glaces célestes grâce à d'autres observations avec JWST.

Adam Ginsburg conclut : « En utilisant la spectroscopie, nous pouvons mesurer les quantités relatives de CO, d’eau, de CO2 et de molécules complexes, ce qui donne un aperçu de la progression de la chimie au fil du temps au sein de ces nuages ​​de gaz. »

Cette étude révolutionnaire, intitulée « Absorption de CO dans le nuage du centre galactique G0.253+0.015 », publiée dans The Astrophysical Journal, constitue un tremplin important pour découvrir les mystères de la formation des étoiles, ouvrant la voie à de futurs progrès dans notre compréhension de l'univers.

