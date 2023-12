Nouvelles découvertes : des molécules organiques complexes trouvées dans de jeunes protoétoiles

Les scientifiques ont fait des découvertes révolutionnaires dans leur recherche des éléments constitutifs de la vie dans l’univers. À l'aide du télescope spatial James Webb (JWST), les astronomes ont détecté des molécules organiques complexes (COM) appelées iCOM dans de jeunes protoétoiles. Ces iCOM, qui comprennent des alcools simples, des esters, des nitriles et des éthers, fournissent des informations cruciales sur le potentiel de vie au-delà de la Terre.

Les observations faisaient partie du programme JWST Observations of Young protoStars (JOYS+), qui visait à examiner 30 jeunes étoiles. En analysant la protoétoile de masse élevée NGC 1333 IRAS 2A et la protoétoile de faible masse IRAS 23385+6053, les chercheurs ont confirmé la présence d'iCOM dans ces régions de formation d'étoiles. Cela suggère que les iCOM pourraient également être présents dans les disques protoplanétaires qui se formeront éventuellement autour de ces jeunes étoiles. Si ces disques donnent naissance à des planètes rocheuses, il existe alors une voie plausible permettant à des molécules organiques complexes de contribuer au potentiel de vie sur ces planètes.

Des observations antérieures utilisant des radiotélescopes avaient déjà détecté des iCOM dans des noyaux chauds et des corinos chauds, qui sont des amas denses dans les régions de formation d'étoiles. Cependant, les instruments avancés du JWST ont permis aux scientifiques d’approfondir encore plus la détection de ces molécules. Les instruments MIRI et MRS ont permis d’identifier les COM de grains glacés, y compris les composés contenant de l’oxygène. L'oxygène est d'une importance capitale dans la chimie de la vie puisqu'il est un composant essentiel de l'eau.

Les résultats mettent non seulement en lumière la formation et l’évolution des COM, mais offrent également des implications importantes pour l’habitabilité des exoplanètes. Les ingrédients moléculaires de la vie passent beaucoup de temps sous forme de composés glacés qui deviennent plus complexes avec le temps. La base de données sur les glaces de l'Université de Leiden, développée en prévision du lancement du JWST, fournit de précieux spectres infrarouges pour les analogues astrophysiques des glaces. En retraçant les éléments constitutifs de la vie au fur et à mesure de leur formation et de leur évolution, les scientifiques espèrent mieux comprendre la complexité chimique des régions de formation d’étoiles et son influence potentielle sur l’habitabilité des planètes.

Dans leur article, les chercheurs ont souligné l’importance intrinsèque de l’étude des COM pour les futurs systèmes exoplanétaires, car ces matériaux pourraient favoriser l’habitabilité planétaire une fois présents dans les systèmes planétaires primitifs. Ces découvertes, qui seront bientôt publiées dans Astronomy and Astrophysics, nous rapprochent de la découverte des mystères de la vie dans le cosmos.