L’astronaute Andreas Mogensen capture le phénomène rare du « Sprite rouge » depuis la Station spatiale internationale

L'astronaute Andreas Mogensen a récemment capturé une superbe photo et une vidéo accélérée d'un phénomène de foudre rare connu sous le nom de « sprite rouge » depuis la Station spatiale internationale (ISS). Cet événement remarquable s’est produit alors que l’ISS tournait autour de la Terre à une altitude de près de 250 milles, effectuant environ 16 voyages autour de notre planète chaque jour.

À l'aide de la caméra Davis de l'ISS, Mogensen a repéré un orage qui se préparait à la surface de la Terre et a rapidement saisi l'occasion pour documenter le sprite rouge. Ces sprites sont classés comme événements lumineux transitoires (TLE) et apparaissent comme des éclats de lumière au-dessus d'orages très actifs. Ils se forment généralement entre 40 et 80 kilomètres (24 à 48 miles) au-dessus du niveau du sol.

Mogensen a partagé l'image captivante sur X (anciennement Twitter) et a décrit le lutin rouge comme un élément fascinant du monde remarquable au-delà des nuages. Il a également souligné que les sprites rouges deviennent visibles après le coup de tonnerre, apparaissant beaucoup plus haut dans l'atmosphère.

La caméra Davis de l'ISS, qui fonctionne de manière similaire à l'œil humain et détecte les changements de contraste, a joué un rôle important dans la capture de cet événement extraordinaire. Olivier Chanrion, scientifique principal de l'expérience et chercheur principal à DTU Space, a exprimé son enthousiasme face aux images, qualifiant les images de Mogensen de « fantastiques ». Chanrion a également fait l'éloge de la caméra Davis pour sa haute résolution temporelle, permettant la capture de processus de foudre rapides.

Andreas Mogensen réside sur la Station spatiale internationale depuis août et consacre ses samedis à photographier la Terre depuis le module Cupola. Son engagement à capturer ces moments incroyables nous permet de mieux comprendre les phénomènes uniques et impressionnants qui se produisent au-delà de l'atmosphère de notre planète.

