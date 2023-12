Une nouvelle étude révèle des informations sur la formation de gouttelettes microfluidiques

Des scientifiques de Tokyo Tech ont mené une étude pour comprendre la physique derrière la génération de gouttelettes dans les dispositifs microfluidiques post-réseau. Grâce à une série d'expériences, les chercheurs ont acquis des connaissances importantes sur la façon dont ces dispositifs peuvent produire des émulsions uniformes avec des applications potentielles dans divers domaines tels que la chimie analytique, la biologie, la médecine, les cosmétiques et la science des matériaux.

Les émulsions sont des mélanges de deux liquides insolubles, un liquide existant sous forme de petites gouttelettes dispersées dans l'autre. Les émulsions sont largement utilisées dans la vie quotidienne, du lait et du beurre aux crèmes et peintures pour le visage. Dans les applications de laboratoire, notamment la recherche biomédicale et la science des matériaux, les scientifiques cherchent à créer des émulsions monodispersées, dans lesquelles les gouttelettes ont une taille similaire et sont uniformément dispersées.

La microfluidique est apparue comme une approche prometteuse pour produire des émulsions monodispersées à haut débit, les dispositifs microfluidiques post-réseau étant particulièrement attrayants. Ces dispositifs utilisent un ensemble de poteaux espacés pour briser les gouttelettes existantes, ce qui donne lieu à une émulsion plus uniforme. Cependant, la physique détaillée de ces dispositifs n’a pas été bien comprise.

L'équipe de recherche de Tokyo Tech a étudié comment les paramètres de conception et de fonctionnement affectent les caractéristiques des émulsions dans les dispositifs post-réseau. Ils ont analysé expérimentalement les effets du débit, de la viscosité, de la proportion de liquides entrants, ainsi que des matériaux et de la géométrie du réseau de poteaux. En fabriquant des dispositifs microfluidiques personnalisés et en utilisant des caméras vidéo et une analyse d’images à haute vitesse, l’équipe a quantifié avec précision la taille des gouttelettes et observé leur formation.

Une découverte importante était que le nombre capillaire effectif (Caeff) jouait un rôle important dans la taille et l’uniformité des gouttelettes. L’équipe a découvert que lorsque Caeff dépassait une valeur seuil particulière, les variations de taille des gouttelettes augmentaient. Ils ont également identifié deux modes distincts de rupture des gouttelettes, similaires à ceux observés dans les jonctions en T microfluidiques.

Dans l’ensemble, cette étude fournit une compréhension plus approfondie de la physique derrière les dispositifs post-réseau, ce qui peut conduire à une amélioration des performances et de l’applicabilité. Les résultats contribuent au développement de processus d’émulsification à haut débit, à fraction élevée, robustes et continus. Ces connaissances ont le potentiel de faire progresser diverses industries, notamment les cosmétiques, les peintures, la synthèse chimique, la synthèse des matériaux, la biologie et la médecine.

En savoir plus dans l'histoire Web : Une nouvelle étude révèle des informations sur la formation de gouttelettes microfluidiques