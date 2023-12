Une nouvelle étude explore le lien mystérieux entre la mécanique quantique et la relativité générale

Dans une étude révolutionnaire récemment publiée dans « Nature Reviews Physics », des chercheurs de l'UBC Okanagan, dirigés par le Dr Mir Faizal, explorent des territoires inexplorés en tentant de fusionner la théorie de la relativité générale d'Einstein avec la mécanique quantique. Cette approche pionnière vise à fournir de nouvelles connaissances sur la nature du temps et de l’espace, remettant en question notre compréhension conventionnelle de l’univers.

Traditionnellement, l’univers a été expliqué à travers deux lentilles distinctes : la relativité générale à l’échelle macroscopique et la mécanique quantique à l’échelle microscopique. Cependant, combler le fossé entre ces deux domaines s’est avéré être un défi de taille pour les physiciens. Le Dr Faizal explique : « Les physiciens soutiennent depuis longtemps qu’aucune théorie englobant à la fois la mécanique quantique et la relativité générale ne peut émerger de l’espace et du temps. »

Pour rendre ces concepts abstraits plus tangibles, les chercheurs se sont tournés vers une analogie inattendue : l’eau. L'eau, constituée de molécules individuelles, peut prendre diverses formes, comme un bain à remous, lorsqu'elle est évacuée. Cependant, à l’échelle des molécules individuelles, une telle forme n’existe pas. De même, selon le Dr Faizal, la forme géométrique de l'espace et du temps est émergente et n'est pas conforme aux notions traditionnelles d'existence dans l'espace et le temps.

L’analogie avec l’eau fournit un cadre pour comprendre comment l’espace et le temps peuvent surgir dans une théorie qui va au-delà de ces paramètres. Le Dr Faizal affirme : « Toute tentative de construction de la gravité quantique suggère que l’espace-temps émergerait de quelque chose qui n’existe ni dans l’espace ni dans le temps. Nous examinons donc maintenant une théorie physique qui va au-delà de l’espace et du temps.

En utilisant l’eau comme guide, les chercheurs espèrent mieux comprendre l’émergence de l’espace et du temps, notamment en relation avec les trous noirs. Cette équipe interdisciplinaire comprend des scientifiques de l’Université de York au Royaume-Uni, de l’Institut national d’optique en Italie et de l’Université Jamia Millia Islamia en Inde.

Cette étude marque une avancée significative dans notre compréhension de la structure fondamentale de l’univers, offrant une nouvelle perspective sur la relation mystérieuse entre la mécanique quantique et la relativité générale. Alors que les chercheurs poursuivent leurs explorations, les limites de nos connaissances sont constamment repoussées, ouvrant la voie à de nouvelles frontières passionnantes en physique.