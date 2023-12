« Expérience Space Tomato : voyage de 8 mois sur la Station spatiale internationale »

By

Résumé :

Les chercheurs ont mené une expérience sur la Station spatiale internationale pour étudier les effets des voyages spatiaux de longue durée sur les tomates. Les tomates ont été involontairement laissées sur place pendant 8 mois, ce qui a permis d'examiner leur croissance et leur développement dans des conditions extrêmes.

Les tomates spatiales, involontairement « perdues » lors d’un changement d’équipage, ont connu un environnement extrême avec microgravité et exposition accrue aux radiations. Malgré cette expérience involontaire, les tomates ont réussi à survivre et à croître pendant leur séjour prolongé dans l’espace.

Les chercheurs ont découvert que les tomates cultivées dans l’espace présentaient des caractéristiques uniques par rapport à leurs homologues sur Terre. Les plantes présentaient des tiges et des feuilles allongées, ce qui pourrait être attribué aux conditions gravitationnelles dans l’espace. De plus, les tomates ont développé une couleur rouge plus foncée, indiquant des altérations potentielles de leur pigmentation dues à l'exposition aux radiations.

De plus, les tomates cultivées dans l'espace ont montré des niveaux accrus de métabolites végétaux spécifiques, suggérant des adaptations potentielles pour faire face à l'environnement difficile auquel elles étaient soumises. Ces changements métaboliques pourraient avoir amélioré la résistance des tomates aux facteurs de stress et leur avoir permis de prospérer en microgravité.

Bien que cette expérience accidentelle fournisse des informations précieuses, les chercheurs soulignent la nécessité de mener des expériences contrôlées pour étudier plus en détail les impacts des voyages spatiaux sur la croissance des plantes. Comprendre comment les plantes s’adaptent et prospèrent dans les conditions difficiles de l’espace sera crucial pour soutenir les futures missions spatiales de longue durée et potentiellement même pour soutenir la production alimentaire dans l’espace.

Cette découverte accidentelle sur la Station spatiale internationale met en évidence la résilience et les capacités d'adaptation des plantes dans des environnements extrêmes. La recherche contribue non seulement à notre compréhension de la biologie végétale, mais ouvre également la voie à de futures expériences et avancées dans le domaine de l’agriculture spatiale.