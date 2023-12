Soutenir les astronomes de diverses cultures : une entrevue avec Ashley Walker

Dans une récente interview, Ashley Walker, présidente de Black in Astro (BiA) et doctorante à l'Université Howard, a discuté de la mission et des objectifs de l'organisation, ainsi que de leur partenariat avec la Ligue des astronomes minoritaires sous-représentés (LUMA) pour l'espace de rassemblement Rainbow Village.

Black in Astro, fondée par amour et compassion pour les Noirs, vise à soutenir continuellement les individus dans l'astronomie et les domaines connexes. Leur mission s'étend au-delà du monde universitaire, englobant les artistes, les ingénieurs aérospatiaux et tous ceux qui s'identifient à cette culture. L'organisation valorise l'inclusivité et s'efforce de responsabiliser les Noirs du monde entier.

Assister aux réunions de l'American Astronomical Society (AAS) est un élément crucial de la stratégie de Black in Astro pour atteindre ses objectifs. L’AAS a été un fervent partisan de leur mission, notamment dans la promotion de la diversité et de l’inclusion. La réunion de cette année est particulièrement passionnante, car elle se déroule dans une ville noire pour la première fois depuis deux décennies. Le soutien de l'AAS à des organisations comme le CSMA et leurs efforts pour connecter les personnes de couleur ont joué un rôle déterminant dans la promotion d'un environnement accueillant et inclusif.

Le partenariat entre Black in Astro et LUMA pour le Rainbow Village a été une joyeuse collaboration. Le Rainbow Village promet du mentorat, de la communauté et du plaisir aux individus noirs et bruns et à leurs alliés. Bien que les détails spécifiques soient encore en cours de finalisation, l’attente est grande pour le prochain rassemblement.

Ashley Walker a encouragé les gens à rester en contact avec Black in Astro en la suivant sur les réseaux sociaux (@that_astro_chic). De plus, elle prendra la parole lors de la prochaine conférence de l'AGU, discutant de son travail avec les astronomes noirs. Black in Astro organise également un dîner à l'Université du Michigan, organisé par le vice-président Caprice Phillips. De plus, Ashley organisera une session d'astronomie pour les collèges et universités historiquement noirs (HBCU) lors de la réunion de l'AAS.

En conclusion, Black in Astro fait des progrès significatifs dans la promotion de la diversité et de l’inclusion en astronomie. Grâce à leurs partenariats, à leurs événements et à leur présence à des conférences, ils créent des espaces qui célèbrent et soutiennent des astronomes de diverses cultures et leurs alliés.