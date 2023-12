Nouvelles découvertes sur les galaxies naines en orbite autour de la Voie lactée

By

Une étude récente utilisant les données de la mission Gaia de l'Agence spatiale européenne a jeté un nouvel éclairage sur le sort des galaxies naines en orbite autour de la Voie lactée. Contrairement aux croyances antérieures, ces galaxies naines ne sont pas des satellites à long terme de la Voie lactée mais plutôt des arrivées tardives qui finissent par être détruites lorsqu'elles s'approchent trop près de notre immense galaxie.

Les chercheurs ont utilisé les données de Gaia pour identifier les restes galactiques de la Voie Lactée provenant de galaxies plus petites qui ont été englouties. Grâce à cette analyse, ils ont découvert que la plupart des restes de galaxies naines sont entrés dans la Voie Lactée au cours des 3 derniers milliards d’années. Cependant, lors de leur collision avec notre galaxie, ces galaxies naines ont subi des changements structurels importants et ont perdu une grande partie de leur gaz en raison des turbulences créées par la collision.

L’une des découvertes intrigantes de l’étude est le manque de matière noire dans les galaxies naines absorbées par la Voie lactée. Selon la physique classique, ces galaxies auraient dû contenir des quantités importantes de matière noire, ce qui aurait contribué à maintenir leur structure même après avoir été incorporées à la Voie Lactée. Le fait que ces galaxies manquaient de matière noire implique que les galaxies naines actuellement en orbite autour de la Voie lactée sont également susceptibles d’être déficientes en matière noire et potentiellement confrontées à un sort similaire : être absorbées par notre galaxie.

Ces résultats remettent en question les hypothèses antérieures sur la longévité des galaxies naines en orbite autour de la Voie lactée. On pensait auparavant que ces galaxies pourraient orbiter pendant des milliards d’années en raison de leur riche teneur en matière noire. Cependant, les nouvelles recherches suggèrent que ces galaxies ne survivent que pendant une période relativement courte avant d'être perturbées et absorbées.

L'estimation de la teneur en matière noire des galaxies naines absorbées est une tâche difficile puisque la matière noire est invisible et indétectable. Les changements dans les vitesses et les orbites des étoiles dans ces galaxies dus aux interactions avec les objets de la Voie lactée rendent difficile la mesure précise de leur teneur en matière noire.

Même si les chercheurs espèrent que des méthodes alternatives pourraient fournir des informations sur le contenu en matière noire de ces galaxies absorbées, pour l'instant, les mystères entourant le sort des galaxies naines en présence de l'intense gravité de la Voie lactée restent non résolus. D’autres études et données d’observation seront cruciales pour élucider la complexité de ces interactions et comprendre le rôle de la matière noire dans la survie des galaxies naines.

