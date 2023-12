De nouveaux aperçus sur le mystérieux nuage de briques de notre galaxie

By

Une nouvelle étude sur le nuage de poussière en forme de boîte connu sous le nom de « la brique » révèle des détails surprenants sur sa composition, approfondissant le mystère qui entoure cet objet déroutant. Les scientifiques ont longtemps été intrigués par l’absence de formation d’étoiles au sein du nuage dense, compte tenu de sa taille et de sa densité massives. Cependant, des observations récentes effectuées à l'aide du télescope spatial James Webb ont découvert un nouveau composant dans la composition de Brick : le monoxyde de carbone gelé.

L'étude, publiée dans The Astrophysical Journal, montre que la brique contient beaucoup plus de glace de monoxyde de carbone que prévu. Cette découverte remet en question les modèles existants de formation d'étoiles et pourrait avoir des implications dramatiques pour l'étude des nuages ​​​​sombres au centre de la Voie lactée. La présence de glace de monoxyde de carbone suggère que la brique n'est pas seulement composée de gaz mais contient également des particules de poussière là où se produit le gel.

L'auteur principal Adam Ginsburg, astronome à l'Université de Floride, explique que cette découverte rapproche les scientifiques de la compréhension de la distribution de masse au sein de la brique. Cependant, cela soulève également de nouvelles questions sur l’origine de la glace de monoxyde de carbone et sur les raisons pour lesquelles la formation d’étoiles ne se produit pas comme prévu. De plus, des caractéristiques particulières telles que des crêtes et des filaments à l’intérieur de la brique restent inexpliquées.

En septembre 2022, Ginsburg et son équipe ont obtenu des données du télescope Webb, qui ont nécessité un nettoyage et une réorientation approfondis pour s'aligner sur les cartes du ciel existantes. Ils ont découvert que l'excès de glace de monoxyde de carbone dans la brique faisait apparaître les images observées avec une couleur incorrecte.

L’existence de glace de monoxyde de carbone dans Brick pourrait avoir des implications considérables au-delà de l’étude de ce nuage spécifique. Le Dr Natalie Butterfield, scientifique adjointe à l'Observatoire national de radioastronomie, suggère que la compréhension de ce phénomène pourrait révolutionner la recherche sur le centre galactique, affectant divers domaines d'étude tels que les supernovae et l'estimation de la masse des nuages.

L’origine de la glace de monoxyde de carbone reste une énigme. Cela pourrait être dû à la température plus froide des particules de poussière à l’intérieur de la brique ou au gel de l’eau, qui emprisonne le monoxyde de carbone. Des recherches plus approfondies sont nécessaires pour percer ces mystères et acquérir une compréhension globale de cette région énigmatique de notre galaxie.

L'étude de la glace à l'intérieur de la brique met non seulement en lumière la formation des étoiles dans notre galaxie, mais a également des implications pour la compréhension de notre propre système solaire et de la Terre. La découverte du monoxyde de carbone gelé ouvre de nouvelles voies de recherche et d'exploration des secrets de l'univers.

