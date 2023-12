Nouveaux aperçus sur Cassiopée A : exploration des restes d'une supernova

Les astronomes ont récemment acquis une compréhension sans précédent du reste de supernova connu sous le nom de Cassiopée A (Cas A) grâce à la lentille du télescope spatial James Webb. Cette observation révolutionnaire a dévoilé des caractéristiques inédites et a jeté un nouvel éclairage sur la structure complexe des vestiges.

Cas A, qui a été largement étudié par de puissants télescopes tels que Hubble, le télescope spatial Spitzer et l'observatoire à rayons X Chandra, a maintenant été examiné à l'aide de l'optique de pointe du télescope spatial James Webb. Équipé d'yeux infrarouges très sensibles, le télescope Webb a la capacité d'observer des objets plus sombres et plus éloignés.

L'observation de Cas A par les deux principaux instruments de Webb, MIRI (Mid-Infrared Instrument) et NIRCam (Near-Infrared Camera), a permis de mieux comprendre la coque interne du reste. La combinaison des données de MIRI et NIRCam a mis en évidence la complexité de la structure, démontrant comment l'étoile s'est « brisée » lorsqu'elle a explosé, comparée à des éclats de verre par Danny Milisavljevic de l'Université Purdue, qui a dirigé les observations.

Sur l'image NIRCam, l'anneau lumineux orange et rose représente l'enveloppe interne de Cas A, composée de soufre, d'oxygène et d'argon. Ces éléments pourraient potentiellement servir de base aux futurs systèmes solaires. La structure entière de Cas A s'étend sur un diamètre impressionnant de 10 années-lumière, les plus petites caractéristiques capturées par Webb mesurant environ 10 milliards de kilomètres de diamètre.

La vue MIRI fournit un aperçu plus approfondi du nuage brisé de Cas A. L'anneau brillant entourant le reste illustre la collision entre la coque externe et le milieu interstellaire. Bien que cette région reste visible sous la forme d'un nuage de fumée diffus dans NIRCam, les capacités infrarouge moyen de MIRI décrivent clairement cette collision. De plus, une mystérieuse tache verte est visible au milieu du vestige, dont les astronomes tentent encore de déchiffrer l’origine. La combinaison des données de NIRCam et MIRI suggère que ce phénomène pourrait être le résultat de débris de supernova interagissant avec le gaz libéré par l'étoile avant sa disparition explosive.

Ces nouvelles images du télescope Webb offrent aux scientifiques une meilleure compréhension des subtilités de Cas A et de son évolution au fil du temps. Les versions pleine résolution de ces images peuvent être consultées et téléchargées sur le site Web du télescope Webb, permettant aux chercheurs et aux passionnés de l'espace de plonger plus profondément dans les merveilles cosmiques captivantes de l'univers.