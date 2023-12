L'incroyable impact des éruptions solaires sur l'atmosphère terrestre

De multiples explosions sur le soleil cette semaine ont envoyé des ondes de choc à travers la communauté scientifique, avec au moins trois éclats de plasma provenant de la couronne solaire se précipitant vers la Terre. Ces éjections de masse coronale (CME) ont le potentiel de fusionner, créant un CME surdimensionné capable de déclencher une forte tempête géomagnétique et un spectacle époustouflant d’aurores boréales visibles dans le nord des États-Unis et en Europe. L’impatience pour jeudi ou vendredi est palpable alors que nous attendons avec impatience ce spectacle céleste.

Les tempêtes solaires, bien que captivantes, peuvent également perturber notre infrastructure technologique. Cependant, les experts nous assurent que cette tempête qui approche ne fait pas partie des tempêtes catastrophiques. Ryan French, physicien solaire à l'Observatoire solaire national, a expliqué que même si la tempête peut provoquer des perturbations mineures dans des industries de niche, elle ne posera pas de menace technologique majeure.

Alors que nous nous émerveillons devant la puissance du soleil, il est important de comprendre la chronologie de ces événements cosmiques. Les éruptions solaires libèrent des éclats de rayonnement électromagnétique qui atteignent la Terre en seulement huit minutes. En revanche, les CME mettent un peu plus de temps, généralement deux à trois jours, pour atteindre notre planète. Des images satellite récentes ont montré un halo s'éloignant du soleil, indiquant que le plasma se dirige droit vers nous.

Le Centre de prévision météorologique spatiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration prévoit que ce CME pourrait provoquer une tempête géomagnétique modérée de G2. Cette classification de tempête signifie des déclenchements potentiels de tension d'alarme et des dommages aux transformateurs dans les systèmes électriques à haute latitude. De plus, les aurores peuvent être visibles aussi loin au sud que New York et l'Idaho.

Mais l’enthousiasme ne s’arrête pas là. L'éruption solaire de mardi a le potentiel de fusionner avec quelques autres CME, ce qui entraînerait ce que les experts appellent un CME « cannibale ». Si cela se produit, nous pourrions connaître une forte tempête géomagnétique G3, avec des perturbations intermittentes de la navigation par satellite et des communications radio haute fréquence. De plus, les aurores boréales pourraient éclairer le ciel jusqu’au sud de l’Illinois et de l’Oregon.

FAQ:

Q : Combien de temps faut-il aux éruptions solaires et aux CME pour atteindre la Terre ?

R : Les éruptions solaires arrivent en huit minutes environ, tandis que les CME prennent généralement deux à trois jours.

Q : Quel est l’impact d’une tempête géomagnétique G2 ?

R : Une tempête G2 peut provoquer des alarmes de tension dans les systèmes électriques à haute latitude et endommager les transformateurs. Cela pourrait également conduire à ce que les aurores soient visibles aussi loin au sud que New York et l'Idaho.

Q : Qu’est-ce qu’un CME « cannibale » ?

R : Un CME « cannibale » se produit lorsque plusieurs CME fusionnent en un événement plus grand et plus puissant.

Q : Quelles sont les perturbations potentielles causées par une tempête géomagnétique G3 ?

R : Une tempête G3 peut entraîner des perturbations intermittentes de la navigation par satellite et des communications radio haute fréquence. Il peut également produire des aurores boréales visibles aussi loin au sud que l’Illinois et l’Oregon.

Q : Existe-t-il des exemples récents d’aurores spectaculaires provoquées par des tempêtes géomagnétiques ?

R : Oui, plus tôt ce mois-ci, une tempête géomagnétique G3 a produit des aurores à couper le souffle près de la frontière canado-américaine, avec une faible lueur visible jusqu'au Texas et en Caroline du Nord.