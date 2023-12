Une nouvelle recherche révèle l’impact potentiel de la météo spatiale sur la signalisation ferroviaire

By

Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Lancaster au Royaume-Uni a mis en évidence les risques potentiels que les tempêtes météorologiques spatiales pourraient faire peser sur les systèmes de signalisation ferroviaire. En s'appuyant sur les données de Network Rail, l'opérateur de l'infrastructure ferroviaire britannique, et en utilisant la modélisation des courants induits géomagnétiquement (GIC), les chercheurs ont découvert que ces tempêtes pourraient provoquer des dysfonctionnements dans la signalisation ferroviaire, y compris ce que l'on appelle des pannes du « mauvais côté ».

Cameron Patterson, doctorant en quatrième année. étudiant de l'Université de Lancaster, a expliqué que dans certains scénarios, les effets de la météo spatiale pourraient faire passer les signaux au vert alors qu'ils devraient être au rouge. Cela pourrait potentiellement conduire à des collisions s’il n’est pas correctement traité. L’équipe de recherche a découvert que de telles défaillances du mauvais côté pourraient se produire plus fréquemment qu’on ne le pensait auparavant, avec la possibilité que de tels incidents se produisent tous les 10 à 20 ans.

L'étude s'est concentrée sur deux itinéraires ferroviaires électrifiés au Royaume-Uni : le tronçon Preston-Lancaster de la West Coast Main Line et la ligne Glasgow-Édimbourg. Ces itinéraires ont été sélectionnés car ils utilisent des circuits de voies à courant continu, qui, selon des études antérieures, pourraient être particulièrement vulnérables aux impacts de la météorologie spatiale. De plus, les différences géologiques des deux itinéraires ont été prises en compte lors de l’évaluation des risques potentiels.

Les chercheurs ont souligné l’importance de comprendre l’intensité des champs électriques générés lors des tempêtes géomagnétiques, facteur crucial pour prévoir leur impact sur les systèmes de signalisation ferroviaire. Ils ont également souligné le rôle d'organisations telles que le Space Weather Prediction Center de la NOAA et l'US Geological Survey dans la surveillance et la fourniture d'informations essentielles lors d'événements météorologiques spatiaux.

Bien que l’étude rappelle la vulnérabilité des systèmes ferroviaires aux conditions météorologiques spatiales, il est important de noter que toutes les tempêtes géomagnétiques ne perturberont pas nécessairement le transport ferroviaire. Les résultats appellent toutefois à une sensibilisation et une préparation accrues au sein de l’industrie.

Les auteurs de l'étude ont révélé que les opérateurs ferroviaires britanniques suivent de près la recherche et qu'ils envisagent d'élargir la portée de l'étude pour inclure davantage de lignes ferroviaires au Royaume-Uni, ainsi que d'explorer les impacts potentiels au Canada et aux États-Unis. Cette recherche vise à fournir des informations précieuses et des preuves scientifiques pour aider à atténuer les risques potentiels posés par la météorologie spatiale pour les infrastructures ferroviaires du monde entier.