Une nouvelle étude montre le potentiel de collecte de molécules organiques provenant de la lune Encelade de Saturne

Résumé : Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Californie à San Diego suggère que des grains de glace intacts contenant des acides aminés peuvent potentiellement être collectés à partir des panaches de glace de la lune de Saturne, Encelade. L'étude a utilisé un appareil physique pour examiner les collisions et a révélé que les acides aminés contenus dans les grains de glace pouvaient survivre à des vitesses d'impact allant jusqu'à 9,400 XNUMX mph, permettant ainsi aux vaisseaux spatiaux de les collecter sans les détruire. Cette découverte a non seulement des implications pour l'étude d'Encelade, mais également d'autres lunes aquifères, comme Europe de Jupiter.

Les scientifiques sont depuis longtemps intrigués par la possibilité de trouver des signes de vie dans l'océan souterrain d'Encelade, en particulier dans les panaches de glace jaillissant de sa surface. Cependant, collecter les molécules organiques de ces panaches sans les endommager constitue un défi de taille. Cette étude apporte une lueur d'espoir, suggérant qu'il pourrait effectivement être possible de récupérer des grains de glace intacts d'Encelade et d'acquérir une compréhension claire des composés qu'ils contiennent.

L’expérience impliquait la création de particules de glace en poussant l’eau à travers une aiguille à haute tension, provoquant ainsi la fragmentation de l’eau en minuscules gouttelettes. Ces gouttelettes se sont ensuite cristallisées en grains de glace lorsqu’elles sont entrées dans le vide. Les chercheurs ont ensuite projeté les grains durcis à travers un spectromètre et les ont analysés.

"Nous avons démontré qu'il est possible de collecter des molécules organiques dans les panaches de glace d'Encelade sans les détruire", a déclaré Robert Continetti, l'un des chercheurs impliqués dans l'étude. Cette avancée ouvre des possibilités passionnantes pour de futures missions telles que Europa Clipper, qui pourrait potentiellement collecter des acides aminés similaires à partir de grains de glace sur la lune Europa de Jupiter.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences et représentent une étape cruciale dans notre compréhension de la vie extraterrestre. Même si l'accent était mis sur Encelade, les implications de cette recherche s'étendent au-delà d'une seule lune de notre système solaire. En fournissant des informations sur la capacité de survie des acides aminés lors des voyages dans l’espace, ces découvertes ouvrent la voie à une exploration plus approfondie et à la recherche de la vie dans d’autres environnements riches en eau.

