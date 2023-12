Des chercheurs font la lumière sur l’énigme des sursauts radio rapides

By

Les scientifiques de l’Institut SETI ont récemment réalisé des progrès significatifs dans la découverte du mystérieux phénomène des sursauts radio rapides (FRB). Ces sursauts énigmatiques d’ondes radio intenses provenant de l’espace ont longtemps intrigué les astronomes, et maintenant, grâce à une observation détaillée du FRB 20220912A récurrent, de nouvelles informations ont émergé.

Au cours d'une longue période d'observation de 541 heures à l'aide du réseau de télescopes Allen (ATA) amélioré, les chercheurs ont détecté 35 FRB provenant du répéteur FRB 20220912A. Notamment, les 35 sursauts présentaient des signatures énergétiques distinctes et étaient concentrés dans la partie inférieure du spectre de fréquences. Cette découverte confirme les connaissances existantes concernant les FRB tout en introduisant de nouvelles caractéristiques.

Le Dr Sofia Sheikh, auteur principal de l'étude, a exprimé son enthousiasme face aux résultats, déclarant : « Nous limitons la source des FRB, par exemple, aux objets extrêmes tels que les magnétars, mais aucun modèle existant ne peut expliquer tous les phénomènes. propriétés qui ont été observées jusqu’à présent. Les résultats de l'étude soutiennent l'idée selon laquelle de nouveaux télescopes dotés de capacités uniques, comme l'ATA, peuvent faire la lumière sur ces mystères exceptionnels de la science FRB.

La recherche, récemment publiée dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, a dévoilé d’autres comportements intrigants présentés par les FRB. Les chercheurs ont découvert une nette diminution de la fréquence centrale des sursauts tout au long de la période d’observation de deux mois, ressemblant à un sifflement cosmique inattendu. Ils ont également identifié une corrélation entre la bande passante et la fréquence centrale, ainsi que des variations de la durée des rafales au fil du temps.

Bien que l’étude ait exploré des modèles potentiels au sein et entre les FRB, aucun modèle perceptible n’a émergé. Cela renforce le caractère imprévisible de ces phénomènes célestes. Cependant, les observations ont permis aux chercheurs d’anticiper un point limite pour les sursauts les plus brillants de FRB 20220912A, fournissant ainsi un aperçu de sa contribution au taux global du signal cosmique.

L'Allen Telescope Array a joué un rôle central dans le déchiffrement des mystères des FRB. Grâce à sa capacité unique à enregistrer simultanément de nombreux canaux de fréquence, l'ATA offre des contrôles instantanés des FRB et permet d'avoir un aperçu de leur comportement sur un large spectre. Les mises à niveau en cours de l'ATA promettent des capacités encore plus améliorées, conduisant à de nouveaux progrès dans notre compréhension des FRB.

Alors que les scientifiques poursuivent leur quête pour comprendre le cosmos, chaque nouvelle découverte nous rapproche de la découverte des origines et des caractéristiques de ces signaux cosmiques captivants.