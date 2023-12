La pluie de météores des Géminides : un spectacle cosmique

By

Résumé : La pluie de météores des Géminides devrait atteindre son apogée dans la nuit du 15 décembre, offrant un spectacle éblouissant d'étoiles filantes. Contrairement à la plupart des pluies de météores provoquées par des comètes, les Géminides proviennent de l'astéroïde 3200 Phaethon. D'année en année, la pluie devient de plus en plus intense, produisant jusqu'à 150 météores par heure. Le meilleur moment pour observer ce phénomène étonnant se situe entre 2 heures du matin et 3 heures du matin, lorsque des traînées de lumière sont visibles partout dans le ciel. Bien que les météores apparaissent généralement jaunes, leur couleur peut varier. Aux Géminides succèdent la pluie de météores des Ursides, issue de la comète 8P/Tuttle.

Redéfinir les feux d'artifice cosmiques

Préparez-vous à un spectacle céleste alors que la pluie de météores des Géminides orne le ciel nocturne. Ce phénomène annuel devrait culminer dans la nuit du 15 décembre, offrant un spectacle époustouflant d'étoiles filantes. Plutôt que d’être causées par une comète, les Géminides diffèrent des autres pluies de météores car leur origine est l’astéroïde 3200 Phaethon. Cette roche spatiale, connue sous le nom d’astéroïde Apollo, s’aventure plus près du Soleil que tout autre astéroïde identifié.

À mesure que le 3200 Phaethon s'approche du Soleil, la chaleur intense fait fondre la glace et vaporise les gaz contenus dans la roche, laissant derrière lui une traînée de débris. Ces petites particules sont en suspension sur l’orbite de l’astéroïde et croisent la route de notre planète. Le résultat est un magnifique spectacle de lumière, avec des météores sillonnant le ciel dans diverses directions. Alors que les Géminides produisent généralement environ 150 météores par heure dans un ciel clair, la pluie semble s'intensifier d'année en année.

Pour assister à cet événement céleste, il suffit de trouver un endroit à l'abri de la pollution lumineuse et de contempler le ciel entre 2h et 3h du matin. Les météores peuvent apparaître jaunes, bien que leur couleur puisse varier. Ce spectacle captivant est visible à l’œil nu partout dans le monde, sauf en Antarctique. Pour une expérience vraiment mémorable, assurez-vous de choisir un endroit avec un ciel nocturne complètement dégagé.

Après la grandeur des Géminides, les observateurs du ciel peuvent s'attendre à la pluie de météores des Ursides, provenant de la comète 8P/Tuttle. Bien que moins voyants que leur prédécesseur céleste, les Ursides connaîtront leur apogée les 22 et 23 décembre. Alors préparez-vous à être ébloui par les feux d'artifice cosmiques de la nature et plongez-vous dans la beauté impressionnante de la pluie de météores des Géminides.