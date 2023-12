Nouveaux aperçus sur le mystérieux nuage de « briques » au centre de notre galaxie

Une étude récente réalisée à l’aide du télescope spatial James Webb a fourni de nouvelles informations sur la composition du nuage énigmatique connu sous le nom de « brique » au centre de notre galaxie. Contrairement aux estimations précédentes, le nuage n’est pas uniquement constitué de gaz mais contient également une quantité importante de monoxyde de carbone gelé. Cette découverte a intrigué les scientifiques et pourrait potentiellement changer notre compréhension de la formation des étoiles.

Les chercheurs s’attendaient à ce que le nuage dense de Brick, visuellement impénétrable et en forme de boîte, soit un foyer de formation de nouvelles étoiles. Cependant, les dernières observations n’ont révélé aucune jeune étoile cachée. Au lieu de cela, les données Webb ont montré que Brick est principalement en sommeil.

La découverte d'une grande quantité de glace de monoxyde de carbone au sein de la Brick soulève de nouvelles questions sur l'origine et la répartition de ce composé gelé. La glace pourrait se former en raison du froid extrême des particules de poussière à l’intérieur du nuage, ou elle pourrait être piégée dans la glace d’eau. Cette découverte a des implications plus larges pour l’étude des nuages ​​​​sombres au centre de la Voie lactée et pourrait changer la façon dont les scientifiques analyseront et mesureront ces régions à l’avenir.

De plus, l’absence de formation d’étoiles au sein de la brique reste un mystère. Les scientifiques savent déjà que les nouvelles étoiles se forment à partir de nuages ​​de poussière et de molécules d’hydrogène. Cependant, ils ne peuvent pas observer directement les molécules d’hydrogène à l’intérieur de la brique car elles sont invisibles aux télescopes. Au lieu de cela, les scientifiques utilisent le monoxyde de carbone comme indicateur pour estimer la quantité d’hydrogène présente. Mais la découverte de glace de monoxyde de carbone remet en question cette hypothèse et remet en question notre compréhension de cette région.

Ces nouvelles connaissances sur la composition et les propriétés du cloud Brick ont ​​ouvert plus de questions que de réponses. Les scientifiques tentent toujours de déterminer pourquoi la formation d’étoiles ne se produit pas dans Brick, ainsi que la nature des étranges caractéristiques ressemblant à des crêtes et à des filaments observées dans le nuage. Des recherches et des analyses supplémentaires seront nécessaires pour percer les mystères de ce nuage énigmatique au cœur de notre galaxie.

