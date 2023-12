Une nouvelle étude suggère que les étoiles semblables au Soleil pourraient abriter de minuscules trous noirs

By

Un article de recherche révolutionnaire publié dans The Astrophysical Journal propose une idée fascinante : des trous noirs miniatures formés dans les premiers instants après le Big Bang pourraient se cacher à l’intérieur d’étoiles semblables au Soleil. Dirigée par l'astrophysicien Earl Bellinger de l'Institut Max Planck d'astrophysique et de l'Université de Yale, l'étude se penche sur les conséquences potentielles de cette relation parasitaire entre trous noirs et étoiles.

Bien que la théorie puisse paraître hautement spéculative, les chercheurs explorent les effets de ce scénario hypothétique sur les étoiles et discutent des moyens potentiels de les détecter dans la vaste étendue de l'Univers.

La nouvelle étude suggère que ces trous noirs miniatures pourraient avoir une longue durée de vie. Les trous noirs plus légers n’affecteraient pas de manière significative l’évolution stellaire, tandis que les plus massifs consumeraient progressivement l’étoile, entraînant des changements observables.

Les chercheurs proposent d'utiliser l'astérosismologie, l'étude des oscillations stellaires, pour identifier les étoiles abritant des trous noirs. Les structures internes uniques de ces étoiles pourraient fournir des indices permettant de détecter ces trous noirs miniatures, s’ils existent.

Jusqu’à présent, de minuscules trous noirs dont la masse est comparable à celle des planètes, des lunes ou des astéroïdes ont échappé à la détection. Cependant, les chercheurs présentent une possibilité théorique selon laquelle ils auraient pu se former dans les premières secondes qui ont suivi le Big Bang, lorsque des zones denses de matière se sont effondrées dans des régions incontournables de l'espace-temps.

Alors que le sort de ces trous noirs « primordiaux » reste incertain, les chercheurs étudient la possibilité qu’un trou noir existe au sein d’une étoile vivante semblable au Soleil. Des simulations numériques révèlent que des trous noirs plus petits auraient du mal à se développer, tandis qu'un trou noir ayant la masse d'une planète naine pourrait dévorer le noyau d'une étoile, émettant des quantités importantes de lumière et de chaleur.

Les chercheurs appellent cette étoile hypothétique une « étoile de Hawking ». Même si elle se comporterait de manière similaire à une étoile normale, ses couches externes se développeraient en une phase géante rouge, quoique à une température plus basse. Il est intéressant de noter que des étoiles géantes rouges anormales avec des températures plus basses ont déjà été observées dans la Voie Lactée.

L’étude suggère que ces étoiles particulières pourraient être étudiées pour détecter les modèles acoustiques produits par l’accrétion des trous noirs, qui diffèrent des processus de fusion. La surveillance de petits changements de luminosité à la surface de ces étoiles pourrait fournir des informations précieuses. Les recherches futures se pencheront sur les propriétés de ces changements de luminosité et exploreront les implications pour différentes populations stellaires.

En conclusion, même si cette étude plonge dans un territoire hautement spéculatif, elle ouvre un nouveau champ de possibilités dans notre compréhension du cosmos. Découvrir ces trous noirs miniatures ou limiter leur nombre et leur taux de capture pourrait remodeler notre connaissance de la matière noire et de l’évolution des étoiles.