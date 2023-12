Matière noire : percer les secrets de l'univers

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de l’Université de Californie à Riverside a permis de mieux comprendre la nature énigmatique de la matière noire. La matière noire, une substance insaisissable censée constituer la majorité de la matière de l’univers, a longtemps laissé les scientifiques perplexes en raison de son incapacité à émettre, absorber ou réfléchir la lumière. Cependant, une nouvelle théorie connue sous le nom de « matière noire auto-interactive » (SIDM) a désormais mis en lumière deux énigmes astrophysiques qui ont longtemps intrigué la communauté scientifique.

L'étude, récemment publiée dans The Astrophysical Journal Letters, a démontré comment le SIDM peut résoudre ces mystères de longue date. La première énigme implique la découverte inattendue d’un halo de matière noire de haute densité dans une galaxie elliptique massive, remettant en question la théorie dominante de la matière noire froide. À l’inverse, la deuxième énigme tourne autour des densités remarquablement faibles de halos de matière noire dans les galaxies ultra-diffuses, difficiles à expliquer à l’aide de la théorie de la matière noire froide.

Pour explorer comment SIDM résout ces énigmes, les chercheurs ont mené des simulations très détaillées de la formation de la structure cosmique. Ces simulations ont révélé que les auto-interactions entre les particules de matière noire entraînent un transfert de chaleur au sein des halos de matière noire, conduisant finalement à des densités variables dans les régions centrales des galaxies. Cette nouvelle diversité dans la densité des halos a des implications significatives pour notre compréhension de la formation et de l’évolution des galaxies.

L’émergence du SIDM en tant que candidat convaincant offre une perspective alternative au paradigme standard de la matière noire froide. En considérant l’idée selon laquelle la matière noire possède une complexité et un dynamisme plus grands qu’on ne le pensait auparavant, les scientifiques pourraient potentiellement concilier ces observations apparemment contradictoires.

De plus, cette étude souligne l’importance de l’utilisation d’observations astrophysiques et de simulations informatiques pour étudier la matière noire. Les chercheurs estiment que leurs découvertes inspireront une exploration plus approfondie dans ce domaine, notamment avec le déploiement de prochains observatoires astronomiques tels que le télescope spatial James Webb et l'observatoire Rubin, qui devraient fournir une abondance de données dans un avenir proche.

Cette recherche révolutionnaire représente un pas en avant remarquable dans la percée des mystères de la matière noire. Cela ouvre de nouvelles voies pour étudier les propriétés et les interactions de cette substance énigmatique. Alors que les scientifiques persistent dans leur quête de réponses, il existe un espoir optimiste que ces découvertes jetteront les bases de découvertes révolutionnaires dans le domaine de l’astrophysique et de notre compréhension de l’univers dans son ensemble.

En savoir plus dans l'histoire Web : Matière noire : percer les secrets de l'univers