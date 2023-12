De nouveaux patchs à collectionner en édition limitée célèbrent la saison 4 de « For All Mankind »

By

Icon Heroes a annoncé la sortie d’un nouvel ensemble très attendu de patchs à collectionner inspirés de la série à succès Apple TV+ « For All Mankind ». Les 13 patchs brodés présentent des motifs uniques de la dernière saison et sont le moyen idéal pour les fans de montrer leur amour pour le célèbre drame de l'histoire spatiale alternative.

Contrairement aux précédents ensembles de correctifs, ces nouveaux ajouts offrent un équilibre parfait en termes de taille et de détails. Icon Heroes a travaillé en étroite collaboration avec l'équipe de production de « For All Mankind » pour s'assurer que ces patchs reproduisent fidèlement les emblèmes vus dans la série. Du logo de la colonie martienne connue sous le nom de M7 à l'insigne de Happy Valley, la base martienne établie par une coalition internationale, chaque patch capture l'essence du scénario captivant de la série.

Certains correctifs mettent en évidence les installations clés prenant en charge la base martienne. L'emblème de la fonderie d'aluminium Happy Valley, du nom du dieu grec du travail des métaux Héphaïstos, présente des éléments de conception complexes. De plus, le patch représentant Eden, les serres de Happy Valley, représente une plante sur fond de Mars. Un autre patch présente une forme de goutte d’eau, symbole de la tarière souterraine Ares utilisée pour extraire les matériaux martiens.

De plus, cinq patchs rendent hommage aux vaisseaux spatiaux et aux missions importants présentés dans la quatrième saison. Le Phoenix, un vaisseau spatial converti devenu station spatiale permanente, est représenté sur un patch vibrant. L'insigne de Titania, une navette spatiale de deuxième génération, fait allusion à une expérience de moteur à fusion. L'insigne du navire de transport martien Sojourner 2 comprend un subtil clin d'œil aux membres de l'équipage de l'équipe de production en série.

La collection est complétée par des correctifs pour les missions de capture d'astéroïdes des Rangers. Ranger 1, à destination du XF Kronos, porte les noms des copilotes et du premier individu à poser le pied sur un astéroïde. L'emblème du Ranger 2 présente l'astéroïde cible, connu sous le nom de « Boucle d'or ».

L'ensemble de correctifs est disponible à l'achat à 110 $, et Icon Heroes propose également des précommandes pour les rééditions de leurs ensembles de correctifs des trois premières saisons. Les fans peuvent également explorer leurs ensembles de boutons à épingler, présentant des illustrations d'emblèmes des épisodes précédents.

Célébrez votre passion pour « For All Mankind » en ornant votre veste ou votre sac à dos préféré de ces patchs exclusifs, et faites savoir au monde que vous êtes un véritable fan de ce drame spatial captivant.