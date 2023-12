Une nouvelle théorie remet en question la compréhension de la matière noire en astrophysique

Des chercheurs de l’Université de Californie à Riverside ont proposé une nouvelle théorie appelée « matière noire à interaction automatique » (SIDM) qui remet en question les croyances traditionnelles sur la matière noire et offre des explications potentielles à deux énigmes astrophysiques. La matière noire, qui représente 85 % de la matière de l’univers, n’est pas lumineuse et ne peut pas être observée directement. La théorie dominante, connue sous le nom de matière noire froide (CDM), suppose que les particules de matière noire n'interagissent pas entre elles. Cependant, la nouvelle théorie SIDM suggère que les particules de matière noire interagissent elles-mêmes via une force obscure.

L’équipe de recherche dirigée par le professeur Hai-Bo Yu a mené des simulations à haute résolution pour étudier la formation de structures cosmiques avec de fortes auto-interactions avec la matière noire. Ils ont découvert que le SIDM peut expliquer deux observations extrêmes en astrophysique. La première énigme est l’existence d’un halo de matière noire de haute densité dans une galaxie elliptique massive, ce qui contredit les prédictions de la théorie CDM. Le deuxième casse-tête concerne les densités extrêmement faibles de halos de matière noire dans les galaxies ultra-diffuses, difficiles à expliquer avec le MDP. Les halos de matière noire sont de la matière invisible qui entoure les galaxies.

En considérant les auto-interactions entre les particules de matière noire, le SIDM introduit un transfert de chaleur au sein des halos de matière noire, conduisant à divers profils de densité dans les régions centrales des galaxies. Cette diversité peut expliquer les variations de densité observées dans les halos à haute et à faible densité. Selon l’équipe de recherche, ces résultats remettent en question la compréhension traditionnelle de la matière noire et suggèrent qu’elle pourrait être plus complexe et plus dynamique qu’on ne le pensait auparavant.

L’étude souligne également l’importance des observations astrophysiques et des simulations informatiques pour sonder la nature de la matière noire. Avec les progrès à venir dans les observatoires astronomiques, tels que le télescope spatial James Webb et l'observatoire Rubin, les chercheurs espèrent recueillir davantage de données pour soutenir ou réfuter la théorie SIDM. Cette recherche ouvre de nouvelles voies pour enquêter sur les mystères de la matière noire et faire progresser notre compréhension de l’univers.

En savoir plus dans l'histoire Web : Une nouvelle théorie remet en question la compréhension de la matière noire en astrophysique