Nouvelle découverte : le vaisseau spatial CUTE révèle des informations surprenantes sur les « Jupiters chauds »

Dans une étude révolutionnaire, le Colorado Ultraviolet Transit Experiment (CUTE), un vaisseau spatial miniature, a fourni des données inestimables sur les atmosphères des « Jupiters chauds », des géantes gazeuses qui orbitent à proximité de leurs étoiles mères. Cette mission remarquable a révélé que le processus par lequel ces exoplanètes massives perdent leur atmosphère est bien plus complexe qu’on ne le pensait auparavant.

Les Jupiters chauds, comme leur nom l'indique, sont similaires à notre propre Jupiter, mais orbitent beaucoup plus près de leurs étoiles hôtes, effectuant des révolutions en quelques jours terrestres seulement. La chaleur intense de l’étoile fait atteindre à ces planètes des températures extrêmement élevées et leur atmosphère s’étend jusqu’à atteindre des tailles incroyables, comparables à celles du pain qui lève dans un four.

Le vaisseau spatial CUTE, mesurant à peine 14 pouces de longueur, a observé avec succès sept Jupiters chauds à ce jour. Étonnamment, les données collectées indiquent que toutes ces planètes ne subissent pas de perte atmosphérique. Alors que les scientifiques pensaient depuis longtemps que le rayonnement stellaire intense éliminerait les atmosphères sur des millions, voire des milliards d'années, les découvertes de CUTE suggèrent une compréhension plus nuancée du processus.

Kevin France, chercheur principal de la mission, déclare : « Les planètes semblent être de toutes les saveurs », soulignant la diversité de ces mystérieux corps célestes. Le vaisseau spatial CUTE a permis aux scientifiques d'élargir leurs connaissances sur les différents types de planètes trouvées dans la Voie lactée, y compris celles très différentes de notre propre système solaire.

Les observations de CUTE consistent à étudier l'atténuation de la lumière des étoiles lorsque les planètes passent devant leurs étoiles. La précision du vaisseau spatial est remarquable, capable de détecter aussi peu que 1 % de diminution de la lumière des étoiles. Ces découvertes révolutionnaires seront présentées lors de la réunion 2023 de l’American Geophysical Union à San Francisco.

Lancé en septembre 2021, CUTE est actuellement en orbite à environ 525 km au-dessus de la surface de la Terre. Le vaisseau spatial devrait continuer à collecter des données jusqu’en 2027, date à laquelle il rentrera dans l’atmosphère terrestre.