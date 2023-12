L'éruption solaire sans précédent du Soleil représente un danger imminent pour la Terre

Une récente éruption solaire, décrite comme l’une des plus importantes jamais enregistrées, a provoqué des coupures de fréquence radio à grande échelle à travers les États-Unis. Cependant, cet incident ne pourrait que marquer le début d’une série d’événements potentiellement catastrophiques. Les scientifiques ont maintenant détecté un flux de plasma de haute intensité se dirigeant vers la Terre, ce qui devrait déclencher une forte tempête solaire et créer davantage de chaos.

L'activité du Soleil suit un cycle de 11 ans et est classée en fonction de la force et de la portée de ses éruptions. Cette éruption particulière, survenue jeudi vers 10h30 IST, a été classée X2.8, ce qui en fait l'un des événements radio solaires les plus puissants jamais enregistrés. Plusieurs unités du service météorologique du centre du NWS ont signalé des interférences de communication radio avec les avions.

Les éruptions solaires de cette ampleur s'accompagnent souvent d'éjections de masse coronale (CME), qui propulsent d'énormes nuages ​​de plasma solaire dans l'espace à des vitesses incroyablement élevées. Bien que les CME soient rares, ils peuvent potentiellement provoquer une panne d’électricité généralisée sur Terre pendant des mois, entraînant des milliards de dollars de dommages et affectant négativement les satellites.

Il a été confirmé que la récente éruption était effectivement associée à un CME, et il existe des indications d'une composante dirigée vers la Terre. SpaceWeather prévient en outre qu'une tempête géomagnétique mineure de classe G1 pourrait se produire les 15 et 16 décembre en raison d'un flux de vent solaire entrant contenant un CME. La situation pourrait dégénérer jusqu'à des niveaux de tempête modérés de G2, voire de forts G3 d'ici le 17 décembre, lorsque le CME associé à l'éruption solaire devrait atteindre la Terre.

Une tempête solaire G3 peut endommager les petits satellites, perturber les réseaux mobiles et les systèmes GPS et constituer une menace pour les systèmes électroniques et électriques au sol. De plus, cela peut étendre l’effet des aurores à des latitudes beaucoup plus au sud que d’habitude.

Selon les scientifiques de la NOAA, la récente éruption de classe X représente non seulement la plus grande éruption du cycle solaire actuel 25, mais aussi la plus importante depuis septembre 2017. Les experts préviennent que cet événement sans précédent ne pourrait marquer que le début, car l'activité du Soleil devrait culminer d’ici la mi-2024.