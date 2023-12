Des étudiants du Nouveau-Brunswick se préparent à envoyer un mini-satellite dans l'espace

By

Un groupe d'étudiants universitaires du Nouveau-Brunswick fait des progrès significatifs dans leur mission visant à lancer un mini-satellite dans l'espace. Nommé Satellite Violet en hommage à l'emblème floral de la province, le satellite a terminé avec succès ses tests à l'Agence spatiale canadienne et devrait se diriger vers la Station spatiale internationale au début de 2022. Une fois déployé sur l'orbite terrestre, l'équipe pourra mener des expériences scientifiques pour étudiez la haute atmosphère et la météo en suivant les mouvements de Violet et en capturant les signaux GPS.

Le projet, qui a débuté en 2018, a impliqué plus de 300 personnes, dont 274 étudiants. Le projet de mini-satellite a été financé par l'Agence spatiale canadienne et la Fondation de l'innovation du Nouveau-Brunswick. Le professeur Brent Petersen, du département de génie électrique et informatique de l'Université du Nouveau-Brunswick, a souligné l'importance des communications radio une fois le satellite dans l'espace.

L'équipe travaille actuellement à l'établissement d'une station au sol au Gillin Hall de l'UNB, avec une antenne de 17 pieds assemblée sur le toit. La station au sol servira de salle de contrôle pour interagir avec Violet via des signaux radio. L'UNB est responsable de la phase de contrôle et de communication du satellite, résolvant tout problème technique pouvant survenir. Des étudiants d'autres départements de génie de l'Université de Moncton et du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick ont ​​également contribué au projet.

Le projet de mini-satellite, d'un coût d'environ 400,000 14 $, fait partie du programme canadien CubeSat, visant à former des étudiants de niveau postsecondaire à divers aspects des missions spatiales. Après avoir atteint la Station spatiale internationale, Violet sera déployé en orbite, rejoignant ainsi un total de XNUMX mini-satellites canadiens. Le satellite devrait orbiter autour de la Terre à une vitesse de huit kilomètres par seconde et se désintégrer dans l'atmosphère une fois sa mission terminée. L'équipe est enthousiasmée et fière de sa réussite, l'étudiant Noah Lydon décrivant l'expérience comme une opportunité unique.

En savoir plus dans l'histoire Web : Des étudiants du Nouveau-Brunswick se préparent à envoyer un mini-satellite dans l'espace