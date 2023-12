Recherche d'Exomoons : une nouvelle étude remet en question les allégations précédentes

Une étude récente menée par des scientifiques de l'Institut Max Planck de recherche sur le système solaire et de l'Observatoire de Sonnenberg soulève des doutes sur l'existence de lunes en orbite autour des exoplanètes Kepler-1625b et Kepler-1708b. Des affirmations antérieures suggéraient que ces deux exoplanètes présentaient des traces de lunes, ce qui en faisait une rareté parmi plus de 5,300 XNUMX exoplanètes connues. Cependant, la nouvelle étude conclut que les interprétations des observations sans tenir compte de la présence de lunes sont plus précises.

Pour approfondir les possibilités des exolunes, les chercheurs ont développé un algorithme informatique appelé Pandora. Cet algorithme aide à la recherche d’exomoons et peut analyser les observations astronomiques spatiales pour identifier des candidats potentiels à la lune. L’hypothèse dominante est que les systèmes stellaires lointains pourraient également avoir des planètes avec des lunes, semblables à notre propre système solaire. En fait, à l’exception de Mercure et de Vénus, toutes les autres planètes de notre système solaire sont orbitées par une ou plusieurs lunes.

Le défi de la détection des exolunes réside dans leur taille et la difficulté de les trouver. Les exomoons sont considérablement plus petites que leurs planètes hôtes, ce qui les rend plus difficiles à détecter. Pour rationaliser le processus de recherche, les chercheurs ont mis leur algorithme à la disposition de tous les chercheurs sous forme de code open source. Cependant, lorsqu’ils ont appliqué l’algorithme aux observations de Kepler-1625b et Kepler-1708b, ils n’ont pas pu confirmer la présence d’exolunes.

Dans le cas de Kepler-1708b, les chercheurs ont constaté que les scénarios sans lune correspondaient aussi bien aux données d'observation que les scénarios avec lune. L’étude conclut que la probabilité qu’une lune tourne autour de Kepler-1708b est plus faible qu’on ne le pensait auparavant. De même, les chercheurs suggèrent qu’il est peu probable que Kepler-1625b ait un compagnon géant.

Alors que la recherche d’ex-lunes se poursuit, cette étude remet en question les affirmations antérieures et met en évidence les défis liés à la détection de ces petits corps célestes. Des recherches supplémentaires et des méthodes améliorées seront nécessaires pour déterminer de manière concluante la présence d’exomoons autour des exoplanètes.

