Une nouvelle mission lunaire révèle des découvertes surprenantes sur la Lune

Une mission lunaire révolutionnaire menée par la Corée du Sud a récemment dévoilé des découvertes inattendues sur la face cachée de la Lune et a apporté une multitude de nouvelles informations. Le Korea Pathfinder Lunar Orbiter, connu sous le nom de Danuri, a été lancé en août 2022 et étudie méticuleusement la Lune depuis son entrée sur son orbite en décembre de la même année. Les chercheurs ont présenté leurs découvertes remarquables lors de la réunion de l'American Geophysical Union à San Francisco.

L’une des révélations les plus remarquables de la mission est venue du spectromètre gamma embarqué à bord du Danuri. Cet instrument mesure non seulement le rayonnement électromagnétique de haute énergie provenant de la surface de la Lune, révélant la composition chimique de ses minéraux, mais il a également détecté des rayons gamma provenant d'autres parties de l'espace. En fait, les scientifiques ont observé l’éclat de rayons gamma le plus brillant jamais enregistré, émanant d’une galaxie située à 580 millions de parsecs. De plus, Danuri a capturé de nombreux sursauts gamma provenant d’étoiles lointaines et enregistré des pics de rayonnement provoqués par des tempêtes solaires.

De plus, la caméra haute résolution de Danuri, bien nommée « ShadowCam », a fourni des informations sans précédent sur les cratères polaires de la Lune qui sont en permanence enveloppés dans l'obscurité. En capturant la faible lumière diffusée par les zones éclairées à proximité, la caméra a révélé que certains cratères proches de l'équateur de la Lune semblaient moins prononcés qu'on ne le pensait auparavant. Cette découverte souligne l’importance de comparer les cratères dans différentes conditions d’éclairage pour créer une interprétation plus précise des images des pôles lunaires.

Néanmoins, l'un des instruments phares de la mission, les caméras polarisées destinées à observer la surface de la Lune, a dû faire face à des défis. Une seule des caméras est opérationnelle et fonctionne à un rythme beaucoup plus lent que prévu. De plus, le traitement des images s’est avéré difficile en raison des frottis et des artefacts qui nécessitent beaucoup de temps et d’efforts pour extraire les données scientifiques.

Malgré ces revers, le succès global de la mission Danuri a dépassé les attentes. Ayant déjà dépassé sa durée de vie prévue d’un an, le vaisseau spatial pourrait continuer à fonctionner pendant encore plusieurs mois, voire plusieurs années. L'un des tests à venir sera la capacité de la mission à résister à une éclipse solaire en mars 2025, au cours de laquelle la lumière du soleil sera coupée, et le vaisseau spatial dépendra uniquement de ses batteries. Les contrôleurs de mission attendent avec impatience l'issue de ce défi avant de prendre des décisions sur la durée future de la mission.