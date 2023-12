Nouveau journal de recherche géophysique : l'apprentissage automatique révolutionne la découverte scientifique

La recherche dans les sciences de la Terre et de l’espace est sur le point de faire un bond en avant révolutionnaire avec le lancement du Journal of Geophysical Research : Machine Learning and Computation. Cette nouvelle revue, désormais ouverte aux soumissions, vise à explorer l'intersection des méthodologies basées sur les données et informatiques dans le but de faire progresser les connaissances dans le domaine.

Contrairement à la recherche traditionnelle en géophysique, qui s’appuie largement sur des théories établies et des observations empiriques, l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle offrent une nouvelle perspective. En utilisant l’analyse statistique, des modèles mathématiques et des méthodes informatiques innovantes, les scientifiques peuvent découvrir de nouvelles connaissances sur les sciences de la Terre et de l’espace.

Enrico Camporeale, rédacteur en chef fondateur de JGR : Machine Learning and Computation, partage son inspiration pour cette nouvelle revue. Fort d'une expérience en physique des plasmas spatiaux et d'un intérêt croissant pour l'apprentissage automatique scientifique, Camporeale estime que l'apprentissage automatique a le potentiel de devenir le quatrième pilier de la découverte scientifique. En créant une plateforme dédiée à ces travaux innovants, les scientifiques peuvent accélérer les progrès de ce domaine émergent.

Bien que des outils comme ChatGPT, un outil d’IA générative, aient attiré l’attention pour leur capacité à générer du texte et des images, ils ne conviennent peut-être pas à la découverte scientifique. Ces outils peuvent produire des informations plausibles mais inexactes, suscitant des inquiétudes quant à leur sécurité et leur éthique. Camporeale suggère que les outils d’IA non génératifs, tels que les algorithmes d’apprentissage automatique, sont plus adaptés aux problèmes scientifiques. Ils permettent aux scientifiques d’explorer et de comprendre de grandes quantités de données et peuvent conduire à la découverte d’une nouvelle physique.

L’impact de l’apprentissage automatique sur la découverte scientifique est déjà évident dans divers domaines. Par exemple, dans la prévision numérique du temps (PNT), les émulateurs basés sur l’apprentissage automatique ou les accélérateurs de simulations basées sur la physique ont montré une précision similaire, voire meilleure, avec un temps de calcul considérablement réduit. Cette approche révolutionnaire a le potentiel de transformer non seulement le domaine des géosciences mais également d’autres domaines de la recherche scientifique.

Alors que de nombreuses revues AGU ont publié des articles utilisant des techniques d'apprentissage automatique, cette nouvelle revue occupe un créneau en se concentrant sur le développement et l'application de nouvelles techniques de ML pour répondre à des questions scientifiques spécifiques. En fournissant un lieu dédié à ces travaux, JGR : Machine Learning and Computation garantit que cette précieuse recherche reçoit l'examen et la reconnaissance appropriés qu'elle mérite.

Le lancement du Journal of Geophysical Research: Machine Learning and Computation marque un chapitre passionnant dans la découverte scientifique. Grâce à cette nouvelle plateforme, les scientifiques des sciences de la Terre et de l'espace peuvent exploiter la puissance de l'apprentissage automatique pour dévoiler des modèles cachés, découvrir de nouvelles connaissances et propulser le domaine vers une nouvelle ère d'exploration.

En savoir plus dans l'histoire Web : Nouveau journal de recherche géophysique : l'apprentissage automatique révolutionne la découverte scientifique