Icebergs géants vus de l’espace : rappel de l’impact du changement climatique

L'astronaute Andreas Mogensen, actuellement à bord de la Station spatiale internationale (ISS), a capturé de superbes images d'icebergs géants flottant dans l'Atlantique Sud. Ces images nous rappellent avec force l’impact du changement climatique alors que la Terre continue de se réchauffer.

Depuis le point d'observation de l'ISS, les icebergs apparaissent comme des nuages ​​blancs sur le bleu profond de l'océan. "Il s'avère que vous pouvez voir les icebergs à l'œil nu depuis l'espace", a déclaré Mogensen dans un tweet. « Nous avons vu beaucoup d'icebergs ces derniers temps dans l'Atlantique Sud. C'est peut-être leur géométrie distincte ou le contraste de leurs couleurs, mais ils sont très visibles depuis l'espace.

Les observations de Mogensen attirent l'attention sur la fonte rapide des glaciers et sur l'élévation du niveau de la mer qui en résulte. Il a mentionné que des endroits comme les Maldives pourraient cesser d'exister dans les 70 prochaines années en raison de la submersion due à la montée des océans.

Notamment, des scientifiques ont récemment noté que le plus grand iceberg du monde, A23a, avait commencé à bouger pour la première fois depuis plus de trois décennies. Cet énorme iceberg antarctique, couvrant une superficie de près de 4,000 1,500 kilomètres carrés (XNUMX XNUMX miles carrés), fait environ trois fois la taille de la ville de New York. Son mouvement est étroitement surveillé par les glaciologues du British Antarctic Survey.

À mesure que l’A23a prend de la vitesse, il devrait être propulsé dans le courant circumpolaire antarctique, en suivant une trajectoire connue sous le nom de « ruelle des icebergs ». Cette région de l'océan Austral est fréquentée par de gros icebergs flottant dans les eaux sombres.

Les images captivantes partagées par Mogensen nous rappellent brutalement la nécessité urgente de lutter contre le changement climatique. Les preuves visuelles de la fonte des icebergs et de ses conséquences, telles que l’élévation du niveau de la mer, devraient encourager les efforts mondiaux visant à atténuer l’impact du changement climatique et à protéger les régions vulnérables contre des dommages irréversibles.