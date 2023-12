L'ISRO va lancer un satellite polarimétrique à rayons X pour l'exploration spatiale avancée

Résumé :

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se lance dans un autre voyage innovant avec la prochaine mission du satellite polarimétrique à rayons X (XPoSat). Cette mission fait suite aux missions réussies Chandrayaan 3 et Aditya L1, démontrant l'engagement de l'ISRO à faire progresser la compréhension de l'Inde sur l'espace extra-atmosphérique. Parallèlement à cette mission, l'ISRO se prépare à une série de missions d'exploration spatiale l'année prochaine, propulsant l'exploration spatiale du pays vers de nouveaux sommets.

Le satellite polarimètre à rayons X, dont le lancement est prévu le 28 décembre 2023, est spécifiquement conçu pour étudier la polarisation des rayons X cosmiques. Sa principale charge utile scientifique, le Polarimeter Instrument in X-rays (POLIX), développé par l'Institut de recherche Raman, vise à observer et à mesurer le degré et l'angle de polarisation des sources de rayons X astronomiques brillantes. La charge utile POLIX collectera des données provenant d’environ 40 sources astronomiques brillantes, en se concentrant sur la compréhension des paramètres de polarimétrie dans l’espace.

De plus, la charge utile X-ray Spectroscopy and Timing (XSPECT), développée par le Space Astronomy Group, URSC, mesurera les informations spectroscopiques et la synchronisation des rayons X mous. L'objectif de XSPECT est d'analyser le comportement à long terme des sources de rayons X et d'établir des corrélations entre les caractéristiques temporelles et les changements d'état spectral.

Le satellite polarimètre à rayons X devrait rester opérationnel pendant au moins cinq ans, permettant des observations continues de pulsars, de rayons X binaires, de noyaux galactiques actifs et de restes de supernova non thermiques.

L'ISRO consacre ses ressources au projet XPoSat depuis septembre 2017, avec des progrès significatifs réalisés dans le développement de la charge utile POLIX et la conception globale du satellite. Cette mission marque une étape importante dans les capacités de recherche et d'exploration spatiales de l'Inde, alors qu'elle s'efforce de repousser les limites de la connaissance scientifique et de l'innovation technologique.

Avec les projets de l'ISRO pour les futures missions d'exploration spatiale, le programme spatial indien est sur le point de faire des découvertes révolutionnaires et de contribuer aux progrès scientifiques mondiaux dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique.

En savoir plus dans l'histoire Web : L'ISRO va lancer un satellite polarimétrique à rayons X pour l'exploration spatiale avancée