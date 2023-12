Les objectifs ambitieux de l'ISRO pour le programme spatial indien

Le programme spatial indien est sur le point de connaître une accélération et une expansion majeures, grâce aux objectifs ambitieux fixés par le Premier ministre Narendra Modi et à l'incroyable succès de la mission Chandrayaan 3. L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a été chargée d'établir sa propre station spatiale indienne d'ici 2035 et d'atterrir un vaisseau spatial indien sur la surface lunaire d'ici 2040. Ces plans ont été révélés par le président de l'ISRO, S Somanath, lors du Symposium national 2023 de la Société indienne de Géomatique et Société indienne de télédétection.

Bien que la mission Chandrayaan 3 ait connu un succès retentissant, l’ISRO reconnaît qu’elle est toujours à la traîne des agences spatiales de puissances mondiales comme les États-Unis, la Russie et la Chine dans certaines capacités. Ceux-ci incluent l’amarrage des vaisseaux spatiaux, la mobilité sur les surfaces extraterrestres, les véhicules d’exploration aérienne et les capacités de retour d’échantillons. Le programme Gaganyaan en cours devrait aborder certaines de ces capacités, mais pas toutes.

Pour atteindre ses objectifs ambitieux, l'ISRO développera une variante Heavy Lift pour son lanceur Mark 3 (HLLVM3) et développera ensuite le véhicule de lancement de nouvelle génération (NGLV). Le programme Gaganyaan, initialement axé sur l'orbite terrestre, impliquera désormais des missions sur l'orbite de la Lune, de plus en plus ambitieuses. Le programme Chandrayaan verra également des mises à niveau, Chandrayaan 4 intégrant la fabrication additive et conçu comme une mission de retour d'échantillons, similaire aux missions chinoises Chang'e.

L'une des pistes clés décrites par le président S Somanath est la piste Chandrayaan, où l'accent est mis sur la capacité d'amarrage, le retour d'échantillons et les missions de longue durée. La piste d'exploration se concentre sur l'élargissement de l'accès humain à l'espace, la construction de stations spatiales, l'exploration des possibilités cislunaires et, à terme, la réalisation d'un atterrissage humain sur la Lune. Enfin, la capacité des lanceurs est considérée comme un aspect crucial pour la réalisation de ces visions, le développement de fusées de grande capacité étant nécessaire.

L’objectif ultime de cette feuille de route est d’établir une base d’opérations lunaire d’ici 2047. Cette base lunaire soutiendra une présence humaine soutenue, facilitera les activités minières, servira de point de départ pour les missions dans l’espace lointain et permettra même le tourisme spatial. L'ISRO vise à collaborer avec le secteur privé pour commercialiser les opérations sur la Lune, en adoptant un modèle similaire à d'autres entreprises réussies.

En conclusion, les plans accélérés de l'ISRO pour le programme spatial indien démontrent l'engagement du pays à devenir un acteur majeur de l'exploration spatiale. En mettant l’accent sur le développement de capacités cruciales et l’élargissement de la portée de ses missions, l’Inde vise à établir sa présence sur la Lune et à ouvrir la voie à de futurs projets spatiaux.

QFP

Q : Quels sont les objectifs ambitieux de l'ISRO pour le programme spatial indien ?

R : L'ISRO vise à établir sa propre station spatiale indienne d'ici 2035 et à faire atterrir un vaisseau spatial indien sur la surface de la Lune d'ici 2040.

Q : Quelles sont les capacités qui manquent actuellement à l’ISRO par rapport aux autres agences spatiales ?

R : L'ISRO manque actuellement de capacités telles que l'amarrage des engins spatiaux, la mobilité sur les surfaces extraterrestres, les véhicules d'exploration aérienne et les capacités de retour d'échantillons.

Q : À quelles améliorations peut-on s'attendre dans les futures missions de l'ISRO ?

R : Les futures missions, telles que Chandrayaan 4, intégreront la fabrication additive et se concentreront sur le retour d'échantillons, à l'instar des missions chinoises Chang'e.

Q : Quelles pistes clés sont décrites dans la feuille de route de l'ISRO ?

R : Les pistes clés sont la piste Chandrayaan, qui se concentre sur l'amarrage, le retour d'échantillons et les missions de longue durée, et la piste d'exploration, qui vise l'atterrissage humain sur la Lune et l'élargissement de l'accès humain à l'espace.

Q : Quel est l’objectif final de la feuille de route de l’ISRO ?

R : L’objectif final est d’établir une base d’opérations lunaire d’ici 2047, soutenant une présence humaine soutenue, des activités minières, des missions dans l’espace lointain et le tourisme spatial.