Nouvelles connaissances sur le mouvement dynamique des atomes de fer dans le noyau interne de la Terre

Des chercheurs de l'École des géosciences de l'Université du Texas à Austin et de l'Université du Sichuan en Chine ont fait une découverte révolutionnaire concernant le mouvement des atomes de fer dans le noyau interne de la Terre. À l’aide de simulations assistées par apprentissage automatique, l’équipe a découvert que les atomes de fer au centre de la Terre se déplacent beaucoup plus rapidement qu’on ne le pensait auparavant. Cette découverte remet en question les hypothèses actuelles et pourrait révolutionner notre compréhension des propriétés sismiques et géodynamiques du noyau interne.

Le noyau interne de la Terre est principalement composé de fer solide et présente des caractéristiques uniques. Notamment, la vitesse des ondes de cisaillement dans le noyau est exceptionnellement faible et son coefficient de Poisson est inhabituellement élevé. Pour découvrir les mécanismes physiques derrière ces caractéristiques intrigantes, les chercheurs ont utilisé des calculs d’apprentissage automatique pour simuler le comportement de dizaines de milliers d’atomes de fer sous les températures et pressions extrêmes trouvées dans le noyau interne.

Les simulations étaient étayées par des expériences reproduisant les conditions du noyau interne de la Terre. En mesurant la vitesse du son dans les atomes de fer dans ces conditions extrêmes, l’équipe a pu corroborer ses prédictions. Étonnamment, ils ont découvert que même si les atomes de fer dans le noyau interne sont disposés selon un motif hexagonal serré, des groupes d'atomes peuvent se déplacer rapidement dans le réseau tout en conservant la structure hexagonale globale.

Ce mouvement collectif des atomes de fer peut expliquer pourquoi les mesures sismiques du noyau interne montrent une vitesse d'onde de cisaillement plus faible et un coefficient de Poisson plus élevé que prévu. Les chercheurs suggèrent que le mouvement accru des atomes rend le noyau interne moins rigide et plus sensible aux forces de cisaillement.

En plus de mettre en lumière les propriétés sismiques et géodynamiques du noyau interne, cette découverte pourrait fournir un aperçu de la manière dont le noyau interne alimente la géodynamo de la Terre. L'énergie générée par la géodynamo produit le champ magnétique terrestre, essentiel au maintien d'un environnement habitable en protégeant la vie des rayonnements ionisants nocifs dans l'espace.

Les chercheurs prévoient désormais d’étendre leur étude aux intérieurs exoplanétaires, élargissant ainsi notre connaissance des profondeurs de la Terre et de ses propriétés fondamentales. Cette recherche révolutionnaire ouvre de nouvelles voies d’exploration et offre une nouvelle perspective sur le fonctionnement interne de la Terre.

QFP

Quelle est la signification de cette découverte concernant le mouvement des atomes de fer ?

La découverte remet en question les hypothèses précédentes et fournit de nouvelles informations sur les propriétés sismiques et géodynamiques du noyau interne de la Terre. Elle révèle que les atomes de fer dans le noyau interne se déplacent beaucoup plus rapidement que prévu, ce qui rend le noyau moins rigide et plus faible face aux forces de cisaillement.

Quel impact cette découverte aura-t-elle sur notre compréhension du noyau interne de la Terre ?

Grâce à une meilleure compréhension du mouvement des atomes de fer, les scientifiques peuvent désormais réviser les modèles et les théories sur le comportement du noyau interne. Cette découverte pourrait potentiellement révolutionner notre connaissance des profondeurs de la Terre.

Quel est le rôle du noyau interne dans la génération du champ magnétique terrestre ?

Le noyau interne joue un rôle déterminant dans l’alimentation de la géodynamo terrestre, qui génère le champ magnétique de la planète. Ce champ magnétique est vital pour protéger la vie sur Terre des rayonnements ionisants nocifs dans l'espace, ce qui rend la fonction du noyau interne essentielle au maintien d'un environnement habitable.

Quels sont les futurs projets de recherche de l’équipe ?

Les chercheurs ont l’intention d’élargir leur étude pour inclure l’exploration des intérieurs exoplanétaires. En étudiant l’effet du mouvement collectif des atomes sur diverses propriétés profondes de la Terre, ils espèrent améliorer notre compréhension non seulement de notre planète, mais également d’autres corps célestes.