L'ISRO vise les roches lunaires et la construction d'une station spatiale

L’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) prévoit de rapporter des roches de la Lune dans le cadre d’une « mission de retour d’échantillons », selon le chef de l’ISRO, S Somanath. S'exprimant au Centre culturel Rashtrapati Bhavan, Somanath a déclaré que l'ISRO conçoit une mission complexe et autonome pour atteindre cet objectif au cours des quatre prochaines années. Il a reconnu les défis techniques liés à l'atterrissage sur la Lune et à la récupération des roches, mais a exprimé sa confiance dans les capacités de l'ISRO.

En plus de la mission lunaire, Somanath a discuté du développement en cours du programme indien de vols spatiaux habités. Il a déclaré que les modules de service et d'équipage ont déjà été conçus et que des mesures sont prises pour assurer la sécurité des futures missions. Somanath a également révélé que le Premier ministre Narendra Modi avait dirigé la construction d'une station spatiale d'ici 2035. L'ISRO prévoit de lancer le premier module de la station spatiale d'ici 2028, suivi de la station spatiale habitée en 2035.

Le chef de l'ISRO a souligné l'importance de développer les activités spatiales de l'Inde et d'augmenter la part du pays dans l'économie spatiale. Actuellement, l'économie spatiale de l'Inde ne représente que 1.68 % du PIB, ce qui, selon Somanath, est insuffisant pour un pays développé. Pour atteindre son objectif, l'ISRO vise à créer une base industrielle dynamique, à promouvoir les startups spatiales et à transférer des technologies pour soutenir la croissance du secteur spatial.

Au cours de la conférence, Somanath a également mentionné la prochaine mission Chandrayaan-3, laissant entendre que des modèles du vaisseau spatial pourraient être présentés lors du défilé de la Fête de la République. Chandrayaan-3 vise à s'appuyer sur le succès de Chandrayaan-2 et à explorer davantage la surface de la lune.

Les projets ambitieux de l'ISRO reflètent son engagement à faire progresser l'exploration spatiale et à renforcer la position de l'Inde dans l'industrie spatiale mondiale. Dans le but de restituer des roches lunaires et de construire une station spatiale, l'ISRO vise de nouvelles frontières et repousse les limites de la découverte scientifique.