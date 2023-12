Le programme spatial indien continue de progresser dans l'exploration lunaire, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se préparant pour sa future mission de retour d'échantillons. Après avoir réussi à poser un petit rover sur la surface lunaire grâce à la mission Chandrayaan-3, l’Inde est devenue le quatrième pays à réaliser un tel exploit. Aujourd'hui, l'ISRO a ramené la section d'entraînement Chandrayaan-3 sur l'orbite terrestre dans le cadre de sa préparation pour le prochain programme de retour d'échantillons.

Alors que les États-Unis participent à des opérations lunaires depuis des décennies, l’Inde est relativement nouvelle dans ce domaine. Néanmoins, l’ISRO est déterminé à mener davantage d’opérations lunaires et éventuellement à récupérer des échantillons de la Lune pour analyse. Pour y parvenir, un vaisseau spatial capable de revenir sur Terre est essentiel. Heureusement, l’ISRO possédait un vaisseau spatial alimenté en carburant sur l’orbite de la Lune.

Le module de propulsion, composé d'un petit boîtier avec un panneau solaire et des propulseurs, était initialement destiné à des fins de relais de communication après le déploiement de l'atterrisseur Vikram et du rover Pragyan. Cependant, le rover et l'atterrisseur étant entrés en mode veille pendant la nuit lunaire et ne parvenant pas à se réveiller par la suite, le module de propulsion s'est retrouvé avec un surplus de carburant.

Saisissant l'opportunité, l'ISRO a décidé d'utiliser le carburant supplémentaire pour collecter des données supplémentaires. En manœuvrant soigneusement le module loin de la Lune, il a été dirigé vers l'orbite terrestre. Une altitude élevée a été maintenue pour éviter toute interférence avec les objets géostationnaires. Actuellement, le module d’entraînement fait le tour de la Terre à environ 96,000 154,000 miles (XNUMX XNUMX kilomètres).

La richesse des données de vol obtenues lors de la mission Chandrayaan-3 aidera grandement l'ISRO dans sa poursuite de la mission de retour d'échantillons prévue. Non seulement la mission a fourni des informations précieuses, mais elle a également offert des opportunités de tests supplémentaires. Lors de l'atterrissage initial, les propulseurs de Vikram ont été actionnés pour un bref « saut » à la surface, une étape cruciale dans la remise en orbite d'un atterrisseur.

Fort des connaissances acquises grâce à Chandrayaan-3, l'ISRO se tourne désormais vers Chandrayaan-4, une mission visant à collecter un échantillon de la Lune dès 2028. Les ambitieuses missions lunaires de l'Inde ouvrent la voie à une exploration scientifique plus poussée et établissent la nation en tant qu’acteur clé de la recherche et de la découverte spatiales.

En savoir plus dans l'histoire Web : Les ambitieuses missions lunaires de l'Inde ouvrent la voie à un programme de retour d'échantillons