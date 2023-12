Le vaisseau spatial Juno dévoile des images à couper le souffle de la beauté enchanteresse de Jupiter

La sonde spatiale Juno a récemment capturé des images fascinantes de Jupiter qui ressemblent de façon frappante à la merveille céleste connue sous le nom d'« étoile de Noël » dans le ciel nocturne de la Terre. En orbite à une vitesse étonnante de 130,000 34 mph, Juno a réussi à transmettre ces images à la Terre malgré le délai de communication de XNUMX minutes-lumière.

Les images capturées lors du 56e périjove de Junon offrent une perspective unique de l'éclat de Jupiter depuis son orbite elliptique. L'une des caractéristiques distinctes de la mission Juno est son orbite polaire sans précédent, devenant ainsi le premier vaisseau spatial à faire le tour d'une planète extérieure d'un pôle à l'autre. Cette trajectoire elliptique permet à Juno d'observer la dynamique atmosphérique de la planète de manière globale, apportant ainsi une compréhension plus complète des mystères de Jupiter.

Jupiter, connue pour ses intenses ceintures de radiations, pose un défi unique aux instruments scientifiques de Juno. Pour protéger ces instruments, Juno présente une conception blindée avec une voûte de rayonnement en titane, se protégeant du rayonnement intense de la planète.

De plus, la mission Juno a fourni des informations scientifiques significatives sur la planète géante. Il a détecté une abondance d'eau près de l'équateur de Jupiter, observé des éclairs dans ses nuages ​​et fourni une explication sur l'origine des aurores X de Jupiter. Ces découvertes ont élargi nos connaissances sur la composition de la planète, les conditions météorologiques et les phénomènes atmosphériques.

De plus, les prochaines étapes de Juno promettent de dévoiler des découvertes encore plus captivantes. Au cours de son 57e périjove, prévu pour le 30 décembre, Junon passera encore plus près de la lune volcanique de Jupiter, Io. Cette rencontre a le potentiel de fournir des informations sans précédent sur la géologie et l’activité volcanique de la Lune.

La mission Juno continue de captiver les scientifiques et les passionnés de l'espace, révélant la beauté enchanteresse de Jupiter et approfondissant notre compréhension de cette planète fascinante.