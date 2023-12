Le département d'astronomie de l'Université de Lund dissous à la suite d'un scandale d'intimidation

Dans une tournure choquante des événements, l'Université de Lund en Suède a pris la décision de dissoudre son département d'astronomie en raison d'un scandale d'intimidation impliquant deux professeurs principaux. Le département, qui s'enorgueillit d'une riche histoire de 350 ans, a été dissous et intégré au département de physique.

Le scandale de l'intimidation est un problème de longue date à l'université, avec de multiples plaintes déposées contre les deux professeurs remontant à 2008. Cependant, ce n'est que récemment que l'université a pris des mesures. Des plaintes pour harcèlement et intimidation ont été signalées par 70 % des personnes interrogées lors d'une enquête menée auprès des employés en 2020, soulignant l'environnement de travail toxique qui existait au sein du département.

La dissolution du département d'astronomie a eu un impact significatif sur la communauté scientifique de l'Université de Lund. De nombreux astronomes ont exprimé leur frustration face à la réponse tardive de l'université, affirmant que cela entravait leur capacité à mener des recherches scientifiques. Les troubles provoqués par le scandale ont également entraîné le départ de plusieurs astronomes éminents de l’université.

La réorganisation n'a pas seulement touché le département d'astronomie mais également le groupe de physique théorique de Lund. Faisant auparavant partie du département d'astronomie et de physique théorique, le groupe est désormais dispersé entre d'autres départements, provoquant davantage de perturbations et de désarroi.

La décision de dissoudre le département a suscité des réactions mitigées. Alors que certains estiment qu’il s’agit de la seule solution viable pour résoudre des problèmes profondément enracinés, d’autres affirment qu’un temps et des ressources précieux ont été gaspillés. La réputation de l'Université de Lund en tant qu'institution réputée pour la recherche en astronomie a été ternie et il faudra du temps pour reconstruire sa position au sein de la communauté scientifique.

Alors que les astronomes quittent l’ancien bâtiment d’astronomie, le sort des objets historiques qui y sont conservés reste incertain. Parmi ces artefacts se trouve un télescope « méridien » autrefois utilisé par la première femme astronome suédoise. La dissolution du département soulève des questions sur la préservation et l'utilisation future de ces précieux morceaux de l'histoire scientifique.

Le scandale de l’Université de Lund nous rappelle brutalement la prévalence de l’intimidation et du harcèlement dans le monde universitaire. Cela souligne la nécessité pour les universités d’élaborer des réponses efficaces à ces problèmes et de garantir un environnement de travail sûr et inclusif pour tous les membres du corps professoral et les chercheurs. C’est seulement alors que le progrès scientifique pourra véritablement prospérer.