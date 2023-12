Une nouvelle étude explore les fusions d’étoiles à neutrons et les ondes gravitationnelles

Résumé :

Les scientifiques ont effectué des simulations sur superordinateur pour étudier l’impact des fusions d’étoiles à neutrons sur les ondes gravitationnelles. L'étude a révélé une corrélation significative entre la température du reste et la fréquence des ondes gravitationnelles. Cette découverte est cruciale pour les futurs détecteurs d’ondes gravitationnelles, car elle leur permettra de distinguer différents modèles de matière nucléaire chaude.

Étoiles à neutrons : percer les secrets de la matière nucléaire

Les étoiles à neutrons constituent de précieux laboratoires pour étudier la matière nucléaire dans des conditions extrêmes qui ne peuvent être reproduites sur Terre. En observant les fusions d’étoiles à neutrons à l’aide des détecteurs d’ondes gravitationnelles actuels, les chercheurs ont acquis une meilleure compréhension du comportement de la matière froide et ultra-dense. Cependant, ces détecteurs sont incapables de capter le signal émis après la fusion, qui contient des informations vitales sur la matière nucléaire chaude. La prochaine génération de détecteurs devrait non seulement améliorer la sensibilité à ces signaux, mais également différencier les différents modèles, permettant ainsi aux scientifiques de développer des modèles plus précis pour la matière nucléaire chaude.

Analyser en détail les fusions d'étoiles à neutrons

Pour étudier les effets des fusions d’étoiles à neutrons, les scientifiques ont utilisé le code informatique THC_M1. Ce code simule les fusions d'étoiles à neutrons tout en tenant compte de la courbure de l'espace-temps provoquée par les forts champs gravitationnels des étoiles, ainsi que des processus de neutrinos dans la matière dense. Les chercheurs ont fait varier la capacité thermique spécifique dans l'équation d'état, qui quantifie la quantité d'énergie nécessaire pour augmenter d'un degré la température de la matière des étoiles à neutrons, afin d'examiner les effets thermiques sur la fusion. Pour garantir la fiabilité, les simulations ont été réalisées à deux résolutions, avec des analyses à plus haute résolution répétées en utilisant un traitement neutrino plus approximatif.

L'étude, intitulée « Effets thermiques dans les fusions d'étoiles à neutrons binaires », a été menée par Jacob Fields, Aviral Prakash, Matteo Breschi, David Radice, Sebastiano Bernuzzi et André da Silva Schneider. Il a été publié dans The Astrophysical Journal Letters.

Le financement de cette recherche provenait principalement du Bureau des sciences du ministère de l'Énergie, programme de physique nucléaire, avec un soutien supplémentaire fourni par la National Science Foundation et l'Union européenne. Les ressources informatiques utilisées dans cette étude ont été mises à disposition par le biais du National Energy Research Scientific Computing Center, du Pittsburgh Supercomputing Center et de l'Institute for Computational and Data Science de la Pennsylvania State University.

En approfondissant la relation entre la température des restes de fusion d'étoiles à neutrons et la fréquence des ondes gravitationnelles, cette étude ouvre la voie à des progrès dans la détection et la compréhension de la matière nucléaire chaude. Les résultats offrent des perspectives prometteuses pour les futurs détecteurs d’ondes gravitationnelles, qui permettront aux scientifiques de percer davantage les mystères de l’univers.